Expodireto Cotrijal Propostas de financiamento captadas pelo Badesul chegam a R$ 839 milhões durante a feira

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

A agência de fomento do Estado esteve presente, de 6 a 10 de março, no parque da Expodireto, em Não-Me-Toque. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Badesul conquistou um excelente desempenho em mais uma edição da Expodireto Cotrijal. O valor total de propostas de financiamento captadas pelo banco foi de R$ 839 milhões, em 226 projetos. O montante superou em mais de 25% os números de 2022, reforçando a importância do Badesul para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A maior parte das propostas de projetos do agronegócio foi para irrigação.

