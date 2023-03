Expodireto Cotrijal Edição histórica: Com mais de 320 mil visitantes, 23ª Expodireto Cotrijal ultrapassa R$ 7 bilhões em negócios

10 de março de 2023

Os números finais foram apresentados nesta sexta, na Arena Agrodigital. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

A 23ª Expodireto Cotrijal confirmou as projeções iniciais e alcançou índices históricos de comercialização e de público. No total, a feira realizada em Não-Me-Toque movimentou, de 6 a 10 de março, R$ 7,043 bilhões. O valor é 42% superior ao do ano passado, quando foram registrados R$ 4,961 bilhões.

Todos os indicadores da feira obtiveram crescimento. As vendas por meio dos bancos, por exemplo, alcançaram R$ 6,3 bilhões. O volume é 45% superior aos R$ 4,3 bilhões de 2022. Em recursos próprios dos produtores foram aplicados R$ 570 mil este ano, 12% a mais que na edição anterior.

O Pavilhão Internacional gerou R$ 114,9 milhões. O valor representa um crescimento de 84% em relação aos R$ 62,6 milhões de 2022. Tradicionalmente um dos locais mais requisitados da Expodireto, o Pavilhão da Agricultura Familiar, que este ano contou com a participação de 220 empreendimentos, movimentou R$ 2,5 milhões – crescimento de 52% quando comparado a 2022 (R$ 1,7 milhão).

Os números finais foram apresentados nesta sexta-feira (10), na Arena Agrodigital. O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, enalteceu o sucesso da feira em meio a mais um ano difícil devido à estiagem no Rio Grande do Sul. Ele também ressaltou que o volume de comercialização poderia ser ainda maior se houvesse mais oferta de crédito.

“Todos sabem que os juros praticados hoje estão altos. Estamos reivindicando uma taxa especial para o agronegócio. Não é fácil, mas essa taxa tem que começar a ceder para manter o homem no campo”, afirmou Manica.

Público recorde

Em cinco dias de feira, 320,5 mil pessoas prestigiaram o Parque de Exposições. O número é 22% superior aos 263 mil visitantes do ano passado. É o maior público da história da feira.

Apenas na quarta-feira (8), mais de 90 mil pessoas circularam pela Expodireto. Manica comentou que às 11h daquele dia não havia mais espaço no estacionamento do evento, que precisou ser fechado – algo que jamais havia ocorrido nas demais edições.

“Naquele mesmo dia, aqui perto do parque, tinha 10 helicópteros. Em Carazinho, o aeroclube também testemunhou um recorde: 25 jatos privados, que vieram de várias partes do Brasil. Em Passo Fundo, em uma grande locadora de carros, os 180 veículos disponíveis não foram suficientes para atender a demanda”, explicou o presidente.

Expansão da área

Este ano, o parque foi ampliado de 98 para 131 hectares, sendo que apenas parte da área adicional foi ocupada, com projeto de ampliação futura. No total, o Parque de Exposições recebeu 591 expositores, 5% a mais do em 2022.

O crescimento da área possibilitou a presença de mais empresas de máquinas e equipamentos agrícolas, que estavam aguardando espaço para expor, e readequação da localização de outras.

E a 24ª edição da Expodireto Cotrijal já tem data marcada. O evento será realizado entre os dias 4 e 8 de março de 2024.

