Domingo, 10 de agosto de 2025
Por Cláudio Humberto | 10 de agosto de 2025
Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.
As novas sanções dos Estados Unidos a países parceiros comerciais da Rússia ligaram o alerta vermelho no agronegócio brasileiro. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes: 85% de todo o insumo usado no Brasil é produzido no exterior. E, para piorar, mais de 25% de todos os fertilizantes importados têm origem na Rússia. Além das tarifas já impostas, os países que compram petróleo russo estão sujeitos a 25% de tarifas adicionais caso continuem esse comércio.
Relações íntimas
A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes ao Brasil, sobretudo potássio (40%), fosfato monoamônico (53%) e ureia (20%).
Más notícias
O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás de China, Índia e EUA e o maior importador mundial de fertilizantes.
Mau caminho
Sob o terceiro governo Lula, o Brasil multiplicou em 6.000% as importações de óleo diesel da Rússia.
Afronta ao embargo
A decisão de Lula de aumentar as importações da Rússia afronta o embargo mundial àquele país por causa da invasão da Ucrânia.
Deputados desconfiam de votação do IR e LDO
Tratado como prioridade pelo Planalto e até com simpatia da oposição, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda não tem o mesmo senso de urgência na Câmara. Lula aposta no projeto como boia de salvação para ter o que mostrar na hora de pedir votos. Deputados entendem que o debate sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes (STF), e a crise tarifária com os Estados Unidos, acabaram contaminando a pauta.
Lira no muro
À coluna, Arthur Lira (PP-AL), relator do texto do IR, disse que não tem como avaliar e que cabe a Hugo Motta (Rep-PB) pautar o projeto.
Realidade se impõe
Gilson Marques (Novo-SC) não vê o menor clima. Diz que a Magnitsky e Vaza Toga 2 atropelaram a pauta, ainda que a oposição apoie.
É obrigação
No caso da LDO, o senador Mecias de Jesus (Rep-RR) reconhece a tensão no Congresso, mas lembra que é uma obrigação constitucional.
A história é outra
Os deputados não serão “afastados” por seis meses. Hugo Motta não tem esse poder. Os requerimentos contra eles foram encaminhados (pela mesa diretora) ao corregedor, Diego Coronel (PSD-BA), a quem caberá estudar os casos e propor medidas ao conselho de ética.
Mentira prevalece
Marcel van Hattem (Novo-RS) esclareceu à coluna que não se sentou na cadeira da presidência da Câmara, pretexto usado para punir o deputado. Ele estava na cadeira do secretário-geral da Mesa.
Taxxad é só malddad
O “plano de auxílio” aos empresários punidos pelo tarifaço não passa de oferecimento de crédito, que, com Selic a 15%, não passa de cilada. Não se fala em cortar impostos: o governo só conjuga o verbo gastar.
Pura embromação
Lula enrolou mais uma semana e não deu qualquer satisfação aos exportadores, punidos pelo tarifaço após inabilidade de Lula e ministros. O governo empurra com a barriga o plano de socorro.
Nome conhecido
O empresário Renato Araújo, que irá visitar Jair Bolsonaro na quarta (13), é um amigo do ex-presidente que coordena o PL em Angra dos Reis (RJ) e se candidatou a prefeito da cidade.
Papel de embaixadas
Ex-ministro de Lula, Flávio Dino citou “respeito à soberania nacional” etc. para criticar os EUA, afirmando que não é atribuição de embaixada monitorar ministros do STF. É o que embaixadas mais fazem: monitorar autoridades locais e enviar informes ou “telegramas” a seus governos.
Tem é medo
Ciro Nogueira (PP-PI) tem certeza de que o papo de Lula de disputar eleição em 2026 “se tiver saúde” é conversa fiada. É medo da derrota, caso o adversário seja o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Neotucano
Se nada sair do previsto, ainda este mês, mas só na metade final, Ciro Gomes oficializa a filiação ao PSDB, partido ao qual foi filiado entre 1990 e 1997. A saída do PDT não tem sido exatamente pacífica.
Pensando bem…
…a eleição 2026 é logo ali.
Poder sem Pudor
Pagadora de promessa
Albertina Krumel Maciel, de São José (SC), escreveu a Jânio Quadros pedindo a contribuição de um tijolo para o Hospital Santo Antônio, que construía em pagamento de promessa por sua vitória para presidente. “Agradeço sua carta e os votos que fez pela minha eleição”, respondeu Jânio. “O fardo é tão pesado que hesitei, não sabendo, por alguns minutos, se deveria agradecer ou zangar-me. Junto 500 cruzeiros para o Hospital de Santo Antônio. Não sou mais rico do que o grande padroeiro o foi”.
Cláudio Humberto
@diariodopoder
