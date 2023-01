Porto Alegre Festa da Uva e Ameixa de Porto Alegre termina neste fim de semana

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

A expectativa da colheita deste ano é de 130 toneladas de uva e 90 de ameixa. Foto: Cesar Lopes/PMPA A expectativa da colheita deste ano é de 130 toneladas de uva e 90 de ameixa. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Este é o último fim de semana da 31ª Festa da Uva e Ameixa de Porto Alegre, que acontece na Praça Nossa Senhora de Belém, no bairro Belém Velho. Neste sábado (21) e domingo (22), o público poderá visitar as bancas com frutas orgânicas e convencionais, colhidas e oferecidas diretamente pelos produtores, além de flores, artigos de artesanato e produtos coloniais.

São seis produtores dos bairros Vila Nova, Belém Velho e Campo Novo, expondo uvas Niágara Branca e Rosa, Bordô e Francesa, e ameixas Rubimel, Rainha Claudia e Sanguínea. Alguns oferecem outras frutas da estação, como melão, melancia, figo e morango orgânico. Também há bancas da Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana, oferecendo seus produtos coloniais: melo, sucos, geleias, cucas e biscoitos, entre outros.

A expectativa da colheita deste ano é de 130 toneladas de uva e 90 de ameixa, somando 220 toneladas das frutas – superando, assim, as 200 toneladas da safra de 2022. O evento é realizado pelo Sindicato Rural de Porto Alegre, com o apoio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, da Emater-RS e da Associação Comunitária do bairro Belém Velho.

