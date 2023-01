Grêmio “Vamos saber agora com os meses e anos”, diz Kannemann sobre a relação com a nova diretoria do Grêmio

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Kannemann vê a equipe em um bom caminho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Kannemann vê a equipe em um bom caminho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O zagueiro do Grêmio, Walter Kannemann, concedeu entrevista coletiva na quinta-feira (19) e falou sobre diversos assuntos, entre eles, sua renovação de contrato, a relação com a atual diretoria do clube gaúcho, como é vestir a camisa do Tricolor e sobre os novos contratados.

O zagueiro que sempre foi forte em suas declarações, deixou recado para os recém chegados, não apenas para os jogadores, mas também para os novos comandantes, inclusive falando que “com a camisa do Grêmio não se brinca”.

“Vamos saber agora com os meses e anos. Eu sempre opinei que com a camisa do Grêmio não se brinca. As oportunidades são poucas com essa camisa e quem entrar em campo tem que se matar”, disse o argentino.

O Grêmio estreia contra o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho e o zagueiro vê o elenco em um bom caminho. Ao todo, 10 jogadores chegaram ao novo elenco, maioria para ser titular da equipe de Renato Portaluppi. Ao lado de Kannemann, as duas laterais foram totalmente renovadas.

“São jogadores que já têm uma baita experiência. Sempre trato de dar o meu melhor. Entrosando mais, tratar dos funcionamentos de cada um. Está sendo muito bom”, disse Kannemann.

Presidente levanta taça

Um episódio chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. No momento em que o zagueiro foi levantar a taça, o presidente do Grêmio Alberto Guerra, participou e levantou a taça juntamente com o camisa 4. Quando foram levantar a taça da Recopa Gaúcha, rapidamente o argentino levantou e saiu deixando a taça com o presidente. Isso chamou atenção dos torcedores que desconfiaram de um possível “clima” entre presidente e jogadores.

