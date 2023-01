Inter Inter faz treino fechado antes da estreia no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Mano deve repetir a mesma escalação da última partida da temporada de 2022 Foto: Ricardo Duarte/Inter Mano deve repetir a mesma escalação da última partida da temporada de 2022 (Foto:Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter está definido para a estreia na temporada contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, neste sábado (21), às 19h, no estádio Beira-Rio. Mano Menezes, técnico do Inter, deve usar a mesma escalação da última rodada do Brasileirão de 2022.

O último treinamento do Colorado foi encerrado na manhã desta sexta-feira (20), com portões fechados, no CT Parque Gigante. Na atividade, o treinador fez ajustes focado no sistema ofensivo.

Para a primeira partida oficial, o único desfalque é Gabriel Mercado, com lesão na coxa. A escalação deve ser: Keiller; Bustos, Vitão, Moledo, Renê; Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patrick; Wanderson e Alemão.

Após as atividades, o elenco Colorado iniciou a concentração e a lista de relacionados deve ser divulgado ainda nesta sexta. Para o jogo, a direção projeta 15 mil torcedores no estádio Beira-Rio.

