Grêmio Diego Souza é dúvida para a estreia do Gauchão

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Diego Souza é dúvida para enfrentar o Caxias Foto: Lucas Uebel/Grêmio Diego Souza é dúvida para enfrentar o Caxias (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diego Souza, centroavante do Grêmio, é dúvida para a estreia do Tricolor para o Campeonato Gaúcho. O camisa 29 não participou dos treinamentos na quarta-feira (18) e quinta-feira (19) por conta de uma virose que causou indisposição no atleta.

O centroavante já havia desfalcado o grupo na atividade de quarta-feira. O camisa 29 realizou exames para covid e os testes apresentaram resultado negativo.

Nesta sexta-feira, o Grêmio viaja para Caxias do Sul para a estreia no Gauchão, neste sábado (21), diante do Caxias, no estádio Centenário, às 16h30min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio