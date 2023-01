Inter Jorge Avancini deixa vice-presidência de marketing do Inter

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Depois de 22 anos e em sua terceira passagem à frente do Marketing do Inter, Jorge Avancini, anuncia sua saída do clube Foto: Reprodução Depois de 22 anos e em sua terceira passagem à frente do Marketing do Inter, Jorge Avancini, anuncia sua saída do clube (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partir desta sexta-feira (20), o Inter está buscando um novo vice-presidente de marketing. Isso acontece porque Jorge Avancini pediu desligamento do clube para focar em sua carreira profissional. Está, foi a segunda passagem do dirigente pela pasta. Mesmo com a saída, Avancini segue como conselheiro do clube.

A informação foi divulgada pela assessoria do ex-dirigente. Na nota oficial, diz que o motivo da saída é “por motivos pessoais”.

“Por motivos pessoais, pois irá redirecionar sua carreira como palestrante, professor, consultor e mentor nas áreas de Gestão de Marketing e Negócio, tanto na área privada como esportiva. Saio do Inter com a sensação dever cumprido, seguirei como Conselheiro para defender os interesses do clube, e defender a filosofia e os valores pregados pelo movimento Inove Inter a qual sou integrante”, disse a nota.

Entre 2008 e 2012, Avancini já tinha exercido no marketing do clube. Quando estava na frente da pasta, ajudou o clube gaúcho a ultrapassar os 100 mil sócios. Entre 2015 e 2017, foi executivo do Bahia, também na pasta de marketing. Em 2021, com a gestão de Alessandro Barcellos, o dirigente voltou para Porto Alegre.

