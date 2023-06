Rio Grande do Sul Festa da Uva, na Serra Gaúcha, apresenta integrantes da Comissão Comunitária

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

22 nomes foram anunciados em coletiva de imprensa nesta terça-feira Foto: Maiara Bachi. 22 nomes foram anunciados em coletiva de imprensa nesta terça-feira. (Foto: Maiara Bachi) Foto: Maiara Bachi.

A organização da Festa Nacional da Uva apresentou nesta terça-feira (13) os integrantes da Comissão Comunitária da edição 2024 do evento. Os participantes vão atuar na estruturação e realização da festa, que ocorrerá de 15 de fevereiro a 03 de março de 2024, no Parque Bernardino Ramos, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

A apresentação da Comissão Comunitária ocorreu durante uma coletiva de imprensa, no hotel Swan Tower Caxias do Sul. São 22 escolhidos que aceitaram o desafio de ajudar a realizar a festa que projeta o nome de Caxias do Sul para o País.

“A participação da comunidade é um dos aspectos mais importantes da Festa Nacional da Uva. A Comissão Comunitária é a representação do quanto valorizamos essa característica do evento. Ter esses nomes conosco é um passo a mais na garantia da realização de uma edição bem-sucedida em 2024″, destaca o presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto.

A Comissão Comunitária atua em diferentes segmentos do evento fornecendo apoio no período preparatório e durante a realização da programação. Para os integrantes esta é uma oportunidade de se conectar ainda mais com o município.

“O meu propósito é retribuir para Caxias tudo o que ela me deu e demonstrar o amor que tenho pela cidade. Quero fazer a diferença”, afirma Eduardo Sachett, diretor de Feiras e Exposições.

