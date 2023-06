Brasil Pedidos de vista suspendem julgamento do caso Kiss no Superior Tribunal de Justiça

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O incêndio na casa noturna deixou 242 pessoas mortas Foto: Divulgação/Agência Brasil O incêndio na casa noturna deixou 242 pessoas mortas. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pedidos de vista suspenderam, na tarde desta terça (13), o julgamento do recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) para restabelecer a condenação de quatro réus no caso da boate Kiss.

O processo é analisado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O relator é o Ministro Rogério Schietti Cruz. O incêndio na casa noturna deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas, há mais de dez anos, em Santa Maria (RS).

Três votos foram proferidos. Pediram vista os ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis.

Já o relator do caso, ministro Rogério Schietti, se posicionou favorável à derrubada da anulação do júri de dezembro de 2021.

A tragédia foi em 27 de janeiro de 2013, mas só em 2021 o Tribunal do Júri condenou dois sócios da boate, o vocalista e o produtor da banda Gurizada Fandangueira.

O Ministério Público Federal já se posicionou a favor do recurso dos procuradores gaúchos para derrubar a decisão do tribunal estadual.

O argumento é que essa decisão violou dispositivos do Código de Processo Penal. Isso porque invalidou todo o julgamento com base em erros apontados pela defesa fora do prazo, sem especificar os prejuízos causados aos réus.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao STJ parecer favorável ao cumprimento das condenações.

A subprocuradora Raquel Dodge afirmou que as nulidades alegadas pela defesa deveriam ser contestadas durante a sessão do júri. “A defesa preferiu silenciar, dando causa à preclusão, e somente suscitar referida nulidade após o desfecho condenatório desfavorável.”

Entre as ilegalidades apontadas pelos advogados está a realização de uma reunião reservada entre o juiz e o conselho de sentença, sem a presença do Ministério Público e da defesa.

Na sessão do júri que foi anulada, foram condenados os ex-sócios da boate Elissandro Callegaro Spohr (22 anos e seis meses de prisão) e Mauro Londero Hoffmann (19 anos e seis meses), além do vocalista da banda Gurizada Fandangueira Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha. Ambos foram apenados com 18 anos de prisão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/pedido-de-vista-adia-julgamento-do-caso-kiss-no-superior-tribunal-de-justica/

Pedidos de vista suspendem julgamento do caso Kiss no Superior Tribunal de Justiça

2023-06-13