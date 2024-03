Porto Alegre Festa de lançamento da 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre é realizada na Ilha da Pintada

Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











"É um evento com muita história e que precisamos valorizar", disse Sebastião Melo sobre a feira Foto: Pedro Piegas/PMPA "É um evento com muita história e que precisamos valorizar", disse Sebastião Melo sobre a feira. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A festa de lançamento da 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre, que ocorrerá de 25 a 29 de março no Largo Glênio Peres, no Centro da cidade, foi realizada nesse domingo (17) na Colônia de Pescadores Z-5, na Ilha da Pintada, com a presença do prefeito Sebastião Melo e de outras autoridades.

Mais de 500 pessoas compareceram ao evento. “A Feira do Peixe tem praticamente a idade da nossa Capital. É um evento com muita história e que precisamos valorizar. Oportunidade para o porto-alegrense levar saúde, qualidade e preço justo para a mesa da família e se encontrar com a cidade e sua cultura”, disse o prefeito.

“Estamos fomentando a atividade de pesca da cidade, com um investimento de quase R$ 400 mil para a realização deste evento. Queremos que os pescadores tenham, cada vez mais, melhores condições de produzir e vender o seu pescado”, destacou o secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo.

A programação contou com missa campal inter-religiosa, concurso de pesca infantil, feira de quitutes, artesanato local, desfile de candidatos a rei e rainha mirim, infantil e juvenil do evento e atrações musicais. No almoço, foi servida a tradicional tainha assada na taquara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/festa-de-lancamento-da-244a-feira-do-peixe-de-porto-alegre-e-realizada-na-ilha-da-pintada/

Festa de lançamento da 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre é realizada na Ilha da Pintada

2024-03-17