Festa de Santo Antônio tem programação durante todo o final de semana, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

A programação inicia no sábado (11), às 9h30min, com a Visita de Santo Antônio no bairro Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após dois anos de restrições em razão da pandemia, a Festa de Santo Antônio do Partenon volta a ter programação normal em 2022, em Porto Alegre. Neste ano, o foco será a reafirmação da esperança na cura, na recuperação da saúde e na promoção da paz na humanidade.

A programação inicia no sábado (11), às 9h30min, com a Visita de Santo Antônio no bairro. Uma carreata vai conduzir a imagem pelas ruas e avenidas da região, promovendo a bênção às residências e convidando a comunidade para a Festa do Dia 13 de Junho.

Às 14h30min, acontece a bênção dos carros em frente à Igreja e entrega da medalha da Santo Antônio aos motoristas. No dia 12 de junho, haverá missa dos devotos às 7h30min, 10h, 15h30min e 18h30min.

Na segunda-feira (13), haverá missa de hora em hora das 7h às 18h. Durante todo o dia, os devotos receberão a bênção da saúde, na intenção de superar a pandemia da Covid-19. Haverá também a distribuição do pão bento de Santo Antônio para os devotos que foram até a Igreja.

O pároco, Frei Luiz Turra, afirmou que a força da fé concede a segurança para enfrentar esse momento de pandemia. “Vamos pedir a Santo Antônio que reforce nossa esperança para recuperar a saúde plena e restabelecer a paz na humanidade”.

Procissão

Um dos momentos mais expressivos da Festa de Santo Antônio é a Procissão Luminosa, que será realizada às 19h pelas ruas do bairro Santo Antônio. A Paróquia está solicitando que as pessoas levem a sua vela protegida para esta celebração e realizem a caminhada protegidas com máscara.

