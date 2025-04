Porto Alegre Festa de São Jorge terá missas e procissão nos dias 23 e 27 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











As atividades religiosas iniciam-se no dia 23, quarta-feira, com missas das 6h30 até as 18h30, de hora em hora Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 72ª Festa de São Jorge, com o tema “Peregrinos da Esperança”, acontece nos dias 23, quarta-feira, e 27 de abril, domingo, na Paróquia São Jorge, na Zona Leste de Porto Alegre (av. Bento Gonçalves, 2948 – bairro Partenon). As homenagens a um dos santos mais populares da Igreja Católica, também conhecido como “Santo Guerreiro”, serão com missas, procissão diurna, procissão luminosa e festejos populares.

Programação

As atividades religiosas iniciam-se no dia 23, quarta-feira, com missas das 6h30 até as 18h30, de hora em hora. Serão ao todo treze missas: às 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 e 18h30.

A imagem de São Jorge estará colocada na porta de entrada da Igreja para que todos os fiéis possam entregar as suas flores e fazer os seus pedidos. A missa das 18h30 será celebrada pelo Cardeal da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Às 19h30, começa a procissão luminosa pelas ruas do bairro.

No dia 27, domingo, haverá uma programação intensa, que se inicia com missa às 9h, realizada por Dom Darley Kummer. Logo após, às 10h, começa a procissão e às 12h haverá os festejos populares no pátio da Igreja São Jorge. Às 20h será realizada a missa de encerramento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/festa-de-sao-jorge-tera-missas-e-procissao-nos-dias-23-e-27-em-porto-alegre/

Festa de São Jorge terá missas e procissão nos dias 23 e 27 em Porto Alegre

2025-04-16