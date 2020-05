Polícia Festa ilegal em Eldorado do Sul é interrompida pela Polícia Civil e Brigada Militar

Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os organizadores foram autuados por infringir determinação do poder público da proibição de aglomerações com objetivo de combate ao coronavírus. Foto: Reprodução/Facebook/BM Os organizadores foram autuados por infringir determinação do poder público da proibição de aglomerações com objetivo de combate ao coronavírus. (Foto: Reprodução/Facebook/BM) Foto: Reprodução/Facebook/BM

Uma festa ilegal na localidade rural de Eldorado do Sul foi fechada na sexta-feira (22) à noite pela Polícia Civil e pela Brigada Militar. Os organizadores foram autuados por infringir determinação do poder público da proibição de aglomerações com objetivo de combate ao coronavírus. A ação teve apoio do 31°BPM à Delegacia de Eldorado do Sul.

Pelo menos 30 pessoas estavam na festa. Parte teria ido a partir de ônibus do Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, para o local.

‪Ação da Brigada Militar e Polícia Civil impede festa Rave em Eldorado do Sul na noite de sexta-feira (22/5).‬‪@policiacivilrs ‬‪#BrigadaMilitar‬‪#eviteaglomeracoes ‬‪#COVIDー19 ‬‪#Policiacivil ‬ Publicado por Brigada Militar em Sábado, 23 de maio de 2020

Osório

Também na noite de sexta-feira (22) a Força Tática do 8º BPM realizou uma operação que resultou na autuação de 17 pessoas. A ação visava para combater a perturbação de sossego, em Osório, e coibir possíveis violações das medidas sanitárias de prevenção da propagação do coronavírus.

Na noite de sexta-feira (22/5) a Força Tática do 8ºBPM executou ação para combater a perturbação de sossego, em Osório…. Publicado por Brigada Militar em Sábado, 23 de maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia