Festa Nacional do Peixe em Tramandaí recebe Maiara e Maraísa no domingo

14 de julho de 2023

O show de Maiara e Maraísa na 32ª Festa Nacional do Peixe deverá bater recorde de público neste domingo Foto: Divulgação O show de Maiara e Maraísa na 32ª Festa Nacional do Peixe deverá bater recorde de público neste domingo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura de Tramandaí, por meio da secretaria de Turismo e com o apoio das secretarias municipais, empresas e comunidade, está finalizando os últimos ajustes para a retomada da 32ª Festa Nacional do Peixe neste sábado (15).

A passagem do ciclone extratropical em Tramandaí, danificou estrutura, móveis do centro de eventos que estão sendo substituídos para que todos possam aproveitar o maior evento gastronômico do Estado. No domingo (16), a arena de shows vai receber uma das mais renomadas duplas do país. Maiara e Maraísa sobem ao palco às 22h.

Com expectativa de público recorde devido a enorme procura por ingressos, a arena será aberta mais cedo, às 19h para que todos possam ingressar com tranquilidade no local.

“Queremos agradecer a todos pelas palavras de apoio que estão atuando incansavelmente para que possamos retomar a nossa grande Festa Nacional do Peixe. E no domingo, vamos ter o grande show nacional da Maiara e Maraísa”, destacou o secretário de Turismo Anderson Jesus André.

A 32ª Festa Nacional do Peixe é organizada pela prefeitura de Tramandaí, por meio da secretaria municipal de Turismo.

