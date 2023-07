Economia Última rodada de pagamentos do abono salarial PIS-Pasep será liberada nesta segunda-feira

14 de julho de 2023

Todos os beneficiários podem sacar o montante até o dia 28 de dezembro Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Todos os beneficiários podem sacar o montante até o dia 28 de dezembro. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A última rodada de pagamentos do abono salarial PIS-Pasep será liberada na segunda-feira (17) a quatro novos grupos. Trabalhadores nascidos nos meses de novembro e dezembro ou que têm número Pasep com finais 8 e 9 poderão sacar o abono-salarial referente ao ano-base 2021.

Para o pagamento do PIS (Programa de Integração Social), considera-se o mês de nascimento do trabalhador. Enquanto que para o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), a referência é o dígito final do número de inscrição no programa. Todos os beneficiários podem sacar o montante até o dia 28 de dezembro.

Recebem o PIS apenas trabalhadores da iniciativa privada. O pagamento é administrado pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep e os depósitos são feitos pelo Banco do Brasil.

Critérios para o benefício:

– estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

– ter recebido até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2021);

– ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2021).

Quem não tem direito ao abono salarial

– empregado(a) doméstico(a);

– trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

– trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

– trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Valor

O total do abono salarial pode chegar até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior. Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono salarial passa a variar de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só receberá o valor máximo quem trabalhou os 12 meses de 2021.

Como consultar

As informações sobre o abono salarial podem ser consultadas desde o dia 5 de fevereiro na Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br ou pelo telefone 158. Entre as informações disponíveis estão o valor do benefício, data e banco de recebimento.

Trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Aqueles vinculados ao Pasep podem fazer a consulta no link do Banco do Brasil. Há também a opção de ligar para a Central de Atendimento do BB (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).

Como sacar

Os trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal receberão o crédito do PIS automaticamente no banco, de acordo com o mês de seu nascimento. Demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Já o pagamento do abono do Pasep ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. O trabalhador que não é correntista do BB pode efetuar a transferência via TED para conta de sua titularidade por meio dos terminais de autoatendimento, pelo site www.bb.com.br/pasep ou nos caixas das agências.

