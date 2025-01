Porto Alegre Festas como a de Nossa Senhora dos Navegantes representam 9% dos eventos licenciados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

A imagem da santa será conduzida da Igreja do Rosário, no Centro Histórico, até o Santuário de Navegantes, na Zona Norte Foto: Eduardo Beleske/PMPA (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

Milhares de fiéis são esperados em Porto Alegre no próximo domingo (02), para a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. A imagem da santa será conduzida da Igreja do Rosário, no Centro Histórico, até o Santuário de Navegantes, na Zona Norte. Em 2025, a celebração católica chega aos 150 anos. Trata-se de um dos maiores eventos religiosos no calendário do município.

Números

Além de devotos da Capital, a atividade atrai pessoas de outras cidades e engaja o turismo local. Em 2024, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Eventos e Turismo licenciou 1.949 eventos na cidade, incluindo a celebração de Nossa Senhora dos Navegantes. Mais de 9% dessas cerimônias estavam ligadas à religiosidade e à espiritualidade, com 180 comemorações de diferentes crenças na cidade.

As festividades à Nossa Senhora dos Navegantes, considerada padroeira afetiva de Porto Alegre, tiveram início no dia 19 de janeiro.

2025-01-28