Política Polícia Federal apreende arma do ex-deputado Daniel Silveira após determinação do ministro Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pistola Taurus calibre 380 foi apreendida na casa do ex-parlamentar, em Petrópolis Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados Pistola Taurus calibre 380 foi apreendida na casa do ex-parlamentar, em Petrópolis. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) apreendeu, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a arma registrada em nome do ex-deputado federal Daniel Silveira. A pistola foi obtida após busca e apreensão realizada pela corporação na segunda-feira (27).

Inicialmente, Moraes havia dado 48 horas para que a arma fosse retirada da posse de Silveira – mas a defesa do ex-parlamentar argumentou ao Supremo que a apreensão da pistola poderia colocá-lo em “risco de vida”. Somente após o descumprimento da ordem é que a busca e apreensão foi determinada e realizada.

A informação sobre a realização da busca e apreensão e também do recolhimento da arma foi confirmada pelo próprio STF nesta terça-feira.

A decisão de Moraes para a retenção da arma modelo Taurus calibre 38 ocorreu após o Exército informar ao STF que não foram identificados certificados de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) em nome da Silveira. A pistola, no entanto, estava registrada no acervo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde o ex-deputado atuou.

No fim do ano passado, Moraes concedeu liberdade condicional a Silveira, mas estabeleceu uma série de regras. Dias depois, no entanto, ele voltou a ser preso, por ter descumprido uma dessas regras, a de que não poderia deixar de casa após às 22h.

Outra das determinações impostas ao ex-parlamentar foi a proibição de posse ou porte de qualquer arma de fogo. Por isso, o Exército, que controla os registros, foi comunicado.

Para argumentar contra a entrega do artefato, a defesa de Silveira disse que “o ilustre relator será responsável por qualquer ato atentatório contra a integridade física de Daniel Silveira, eis que está lhe retirando o último direito que resta, a AUTODEFESA e PROTEÇÃO, por ser policial militar da reserva, colocando em risco a sua própria vida”.

Segundo o advogado Paulo Faria, era sua “obrigação” alertar o ministro sobre o suposto risco de vida a Silveira.

Em 2023, o ex-deputado foi condenado pela Suprema Corte brasileira a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo ao proferir ofensas e ameaças contra os ministros da Corte.

(As informações são do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/policia-federal-apreende-arma-do-ex-deputado-daniel-silveira-apos-determinacao-do-ministro-alexandre-de-moraes/

Polícia Federal apreende arma do ex-deputado Daniel Silveira após determinação do ministro Alexandre de Moraes

2025-01-28