Grêmio Tiago Volpi é apresentado no Grêmio e fala sobre rejeição por parte da torcida: “Reverter em campo”

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O goleiro assinou com o Tricolor por duas temporadas Foto: Lucas Uebel/Grêmio O goleiro assinou com o Tricolor por duas temporadas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (28), o Grêmio apresentou seu novo goleiro, Tiago Volpi. O jogador, que é o novo dono da camisa 1, falou sobre a conexão que tinha desde a adolescência com o clube.

O atleta, natural de Santa Catarina, se mudou para o Rio Grande do Sul e deu seus primeiros passos para jogador profissional na base do São José. Desde então, tinha o desejo de vestir a camisa do Tricolor.

“Jogar no Grêmio já era um sonho antes mesmo de chegar ao São Paulo, já vem desde a primeira vez que pisei no Rio Grande do Sul e senti esse clima. Posso afirmar que eu sei o que significa estar aqui. Quando recebo a oportunidade de vir para o Grêmio, com 34 anos, sabia que talvez seria a última oportunidade de voltar ao Brasil e jogar no Grêmio. Não medi esforços para vir”, destacou o goleiro.

A contratação de Volpi não foi bem recebida pela torcida. O jogador, lúcido das críticas que recebeu, reconheceu a pressão externa e promete empenho para mudar a visão do torcedor.

“Hoje em dia é impossível não saber o que acontece, mas uma das coisas que costumo trabalhar é que não consigo controlar o que não depende de mim, principalmente sem ter tido uma participação para gerar algo negativo”, afirmou Volpi.

“Houve manifestação, muitos me falaram, mas não consigo controlar o que vem de fora. Foco em controlar o que tenho poder. Vou trabalhar o mais forte possível para reverter essa situação em campo. Tenho convicção do meu trabalho, as pessoas que me trouxeram também, trato com naturalidade, controlando o que está nas minhas mãos e reverter a situação com o tempo”, acrescentou ele.

O goleiro assinou um contrato com o Grêmio válido por duas temporadas, vindo para substituir Marchesín, que foi vendido para o Boca Juniors, da Argentina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/tiago-volpi-e-apresentado-no-gremio-e-fala-sobre-rejeicao-por-parte-da-torcida-reverter-em-campo/

Tiago Volpi é apresentado no Grêmio e fala sobre rejeição por parte da torcida: “Reverter em campo”

2025-01-28