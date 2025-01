Política Autorizado por médicos, Lula prepara agenda de viagens para os próximos meses

28 de janeiro de 2025

Após ser liberado pelos médicos para voltar a viajar de avião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou as discussões para a retomada de viagens nacionais e internacionais.

Segundo auxiliares de Lula, a queda na popularidade do governo fez com o que o presidente indicasse o desejo de viajar para várias capitais do País, especialmente na regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Lula deve, ainda em fevereiro, viajar para Belém, onde pretende realizar um evento do Minha Casa, Minha Vida. Visitas dele aos estados da Bahia, Pernambuco e Maranhão também estão no radar.

No encontro de segunda-feira (27), com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ele indicou a intenção de participar dos eventos da estatal nas próximas semanas.

As agendas internacionais devem voltar a partir de março com viagens para Japão e Vietnã. O presidente sinalizou positivamente a uma viagem à Rússia para celebração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em março de 1945. A viagem a Moscou é um convite do presidente russo, Vladimir Putin, com quem Lula conversou por telefone na manhã da última segunda-feira.

O chefe do Executivo brasileiro ainda deve participar da posse do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, também em março. A agenda internacional desse ano tem duas viagens previstas em julho: Argentina, para reunião do Mercosul, e uma visita oficial à França.

Como é de praxe, em setembro, o presidente brasileiro deve viajar aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Em novembro, o destino é a reunião dos chefes de Estado do G20, na África do Sul.

