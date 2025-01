Inter Palmeiras negocia com Wanderson, do Inter, mas enfrenta “impasse” em operação

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Wanderson está desde 2022 no Beira-Rio, chegando após boa passagem pelo Krasnodar, da Rússia Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Palmeiras negocia com o Internacional pelo atacante Wanderson, de 30 anos. No entanto, a operação enfrenta um importante “impasse”.

De acordo com fontes da reportagem, as conversas foram iniciadas por causa da dívida que o Colorado ainda tem com o Verdão relativa à transferência do meia-atacante Bruno Tabata, no ano passado.

Como forma de quitar os valores, as equipes discutiram a possibilidade de Wanderson se transferir para o Palestra Itália, visto que ele atua pela ponta esquerda, posição em que os paulistas buscam reforços.

No entanto, o Inter fez contraproposta e pediu que o Palmeiras, além do perdão da dívida, ainda pagasse um valor a mais para fechar a transferência. De acordo com fontes envolvidas nas conversas, o Verdão discordou do requerimento dos gaúchos. Portanto, a operação não deve seguir em frente, a não ser que haja mudança neste quesito.

Wanderson está desde 2022 no Beira-Rio, chegando após boa passagem pelo Krasnodar, da Rússia. Em 2025, o ponta atuou em dois compromissos pelo Internacional no Campeonato Gaúcho, ainda sem computar tentos ou passes decisivos.

