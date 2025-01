Mundo “Há maneira legal de tratar paz, mas não vemos desejo da Ucrânia”, diz o presidente da Rússia

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Presidente da Rússia (foto) afirmou que conversas foram complicadas pela "ilegitimidade" de Volodymyr Zelensky Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou em entrevista nesta terça-feira (28) que se a Ucrânia decidir negociar com a Rússia, “há uma maneira legal de fazê-lo”, mas que Moscou não vê disposição da parte de Kiev para se envolver.

Putin disse ao principal repórter do Kremlin, Pavel Zarubin, que as negociações com a Ucrânia foram complicadas pela “ilegitimidade” do presidente Volodymyr Zelensky em permanecer no poder além de seu mandato, o que o deixaria sem autoridade para assinar documentos.

“É possível manter conversas com qualquer um. Mas por causa de sua ilegitimidade ele não está em posição de assinar nada. Se ele quiser participar das conversas, eu alocarei pessoas que manterão as conversas”, afirmou Putin.

“Mas, essencialmente, se eles quiserem prosseguir, há uma maneira legal de fazê-lo. Deixe o presidente da Rada [parlamento da Ucrânia] lidar com isso de acordo com a constituição”, continuou o mandatário russo. “Se houver desejo, podemos resolver quaisquer questões legais. No entanto, até agora, simplesmente não vemos tal desejo.”

https://www.osul.com.br/ha-maneira-legal-de-tratar-paz-mas-nao-vemos-desejo-da-ucrania-diz-o-presidente-da-russia/

2025-01-28