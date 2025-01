Grêmio Grêmio termina preparação para enfrentar o Monsoon pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

O Tricolor jogará nesta quarta-feira (29), pelo Campeonato Gaúcho Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor jogará nesta quarta-feira (29), pelo Campeonato Gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta terça-feira (28), o Grêmio terminou mais um dia de treinamentos, agora com foco na partida contra o Monsoon. O confronto será válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho e acontece nesta quarta-feira (29), às 22h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Sob supervisão dos preparadores físicos Hugo Roldán e Rogério Dias e pelo auxiliar Marcel Cardozo, os atletas iniciaram com um aquecimento e alongamento. Trabalhando com um circuito com foco na troca de passes e movimentação.

Os goleiros fizeram um aquecimento separado, comandados por Mateus Famer e seus auxiliares. A novidade do dia foi a primeira participação de Tiago Volpi nos trabalhos, o atleta foi anunciado nesta segunda-feira (27).

Gustavo Quinteros comandou as últimas atividades antes da partida e ajustou os últimos detalhes na equipe.

