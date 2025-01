Política Quem são os dois deputados que desafiam seu colega Hugo Motta na eleição da Câmara Federal

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Tendência é de que Hugo Motta (E) vença com facilidade. Foto: Mario Agra/Mario Agra/Michel Jesus/Câmara dos Deputados Tendência é de que Hugo Motta (E) vença com facilidade. (Foto: Mario Agra/Mario Agra/Michel Jesus/Câmara dos Deputados) Foto: Mario Agra/Mario Agra/Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Com a aproximação da eleição que vai definir o próximo presidente da Câmara dos Deputados, marcada para este sábado (1º), novas peças têm se movimentado no xadrez político de olho no cobiçado posto hoje ocupado por Arthur Lira (PP-AL).

Mesmo com um arco amplo de alianças formado em torno do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), que é de longe o favorito – e vencedor quase certo da disputa –, outros dois nomes já se lançaram como desafiantes, ambos com nenhuma perspectiva de vitória.

Na última segunda-feira (27), o partido Novo anunciou a candidatura do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), que se disse uma “alternativa” aos nomes colocados “do Centrão e do PSOL”.

“A oposição precisa de uma alternativa, pois não podemos ficar nas mãos dos mesmos grupos que têm dominado a Câmara e o Senado há tantos anos”, disse van Hattem. O terceiro postulante é o deputado Henrique Vieira (PSOL-RJ).

Hugo Motta

Apoiado por Arthur Lira, o parlamentar tem o aval, ainda, de partidos como o PL de Jair Bolsonaro e o PT de Luiz Inácio Lula da Silva, legendas que têm as maiores bancadas da Câmara: 92 e 68 parlamentares, respectivamente. Um dos principais pontos em aberto na candidatura de Motta é a questão do 8 de janeiro de 2023.

O parlamentar já declarou publicamente ser a favor da “continuidade dos debates” em torno da anistia aos presos, os quais, disse, contaram com “penas excessivas”.

Caberá ao presidente da Câmara pautar o projeto que prevê a anistia e que está em tramitação na Casa.

Henrique Vieira

Pastor da Igreja Batista e aliado de Lula, Henrique Vieira está em seu primeiro mandato na Câmara. Ele foi um dos nomes de expressão do meio evangélico que ajudou a interlocução de Lula com essa fatia do eleitorado nas eleições de 2022.

Hoje, é vice-líder do governo e da bancada do PSOL. A candidatura de Vieira tem o apoio apenas do seu partido.

Em seu manifesto de candidatura, Vieira diz que tem como propostas principais a defesa da democracia com o arquivamento de “qualquer proposta de anistia aos golpistas”, e o enfrentamento ao “sequestro” do orçamento público pelo Legislativo, que, segundo ele, “já ultrapassa qualquer limite minimamente razoável”.

Marcel van Hattem

O aliado de Jair Bolsonaro lançou sua candidatura demostrando preocupação com uma das principais pautas defendidas pelo ex-presidente: a da anistia aos presos do 8 de Janeiro.

“Não há clareza sobre quais propostas da oposição serão, de fato, implementadas por Hugo Motta, caso ele seja eleito. E, quando alguém tem apoio do PT, eu fico automaticamente com o pé atrás”, disse.

Van Hattem também defende o impeachment de Lula e o que tem classificado como “defesa das prerrogativas parlamentares” e o “combate ao abuso de autoridade”.

