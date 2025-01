Brasil Festas de Réveillon reúnem mais de 22 milhões de pessoas em todo o Brasil

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

A tradicional queima de fogos na praia de Copacabana foi um dos principais atrativos, atraindo mais de 2,6 milhões de pessoas. Foto: Alexandre Macieira/RioTur A tradicional queima de fogos na praia de Copacabana foi um dos principais atrativos, atraindo mais de 2,6 milhões de pessoas. (Foto: Alexandre Macieira/RioTur) Foto: Alexandre Macieira/RioTur

Diversos pontos turísticos brasileiros reuniram 22,1 milhões de pessoas para a celebração da chegada de 2025. A Região Sudeste concentrou grande parte do público, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro, que reuniu mais de 5 milhões de pessoas nas celebrações.

A tradicional queima de fogos na praia de Copacabana foi um dos principais atrativos, atraindo mais de 2,6 milhões de pessoas. Entre os visitantes estava a aposentada Célia Dutra, de Brasília, que comemorou a virada ao lado do marido e familiares nas areias de Copacabana. “Nos sentimos bem seguros, foi um espetáculo. O povo carioca é muito receptivo. Amamos o Rio de Janeiro”, relatou a turista.

Em São Paulo, estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas tenham participado das festas de Ano Novo. No Espírito Santo, cidades como Guarapari e Vila Velha também atraíram milhões de turistas.

Os Estados do Sul do País registraram números expressivos, com Balneário Camboriú, em Santa Catarina, sendo palco para 2 milhões de brasileiros e estrangeiros celebrarem a chegada de 2025, conforme dados do Ministério do Turismo. No Nordeste, Fortaleza reuniu 1 milhão de pessoas para dar as boas-vindas ao novo ano. Outras cidades, como Sinop, no Mato Grosso, reuniram 35 mil pessoas, e Manaus, no Amazonas, contou com 150 mil participantes nas celebrações.

O Brasil também registrou um recorde histórico de turistas estrangeiros. Em 2024, mais de 6,5 milhões de visitantes internacionais vieram ao País, alcançando a melhor marca desde 1970, segundo o Ministério do Turismo. Com os números, o Brasil se aproxima das metas do Plano Nacional de Turismo (PNT), que prevê atingir 8,1 milhões de turistas internacionais nos próximos três anos. De acordo com o ministério, o setor tem mostrado toda a capacidade e força para receber esses turistas, graças a um trabalho de valorização cultural e promoção internacional da imagem do País lá fora.

“O recorde de passageiros estrangeiros em terras brasileiras mostra que estamos no rumo certo, com melhoria de infraestrutura e presença em feiras internacionais, atraindo investimentos estrangeiros pro Brasil”, disse a secretária Executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes.

O recorde foi verificado em 2018, quando o fluxo atingiu 6,621 milhões de turistas. A média diária de entradas, em pleno verão, permitirá superar essa marca nas próximas horas. Com esse avanço, o Brasil se aproxima da meta do PNT (Plano Nacional de Turismo), que prevê atingir 8,1 milhões de turistas estrangeiros em 2027.

Para o ministro Celso Sabino, o desempenho confirma a maturidade do setor para atrair visitantes internacionais, com números superiores aos registrados nos anos de Copa do Mundo (2014) e de Olimpíadas (2016) no Brasil. Juntos, os dois anos somam 12,9 milhões de desembarques no País. As informações são do portal de notícias Agência Brasil.

