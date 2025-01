Saúde Casos de dengue no Brasil em 2024 ultrapassam 6,4 milhões e mortes somam 5,9 mil

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Os dados nacionais referem-se ao período até 28 de dezembro

De acordo com os dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, o Brasil, ao longo de 2024, teve um total de 6.484.890 casos prováveis de dengue e 5.972 mortes provocadas pela doença. Ainda há 908 óbitos em investigação. Até o dia 28 de dezembro, o coeficiente de incidência da dengue era de 3.193,5 casos para cada 100 mil habitantes.

55% dos casos de provável dengue no ano passado foi identificada entre as mulheres. No recorte de cor/raça, 42% dos provável casos foram em brancos; 34,4% entre pardos; 5,1% entre pretos; 0,9% entre amarelos; e 0,2% entre indígenas, sendo que, em 17,3% dos casos, a informação não foi registrada. A faixa etária que concentrou a maior parte dos casos prováveis foram dos 20 aos 29 anos, seguida pela de 30 a 39 anos e pela de 40 a 49 anos.

São Paulo é o Estado que dominou em número de casos prováveis (2.182.875), seguido por Minas Gerais (1.695.024) e Paraná (656.286). Na lista que conta com maior coeficiente de incidência, o Distrito Federal fica em primeiro lugar, com 9.907,5 casos para cada 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais (8.252,8 casos por 100 mil habitantes) e Paraná (5.735,2 casos por 100 mil habitantes).

Casos de dengue no Brasil em 2024 ultrapassam 6,4 milhões e mortes somam 5,9 mil

