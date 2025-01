Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre anuncia mais dois nomes para o secretariado

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

O prefeito Sebastião Melo se reuniu, nesta sexta-feira (3), com a vice-prefeita, Betina Worm, no Centro Administrativo Municipal.

O prefeito Sebastião Melo se reuniu, nesta sexta-feira (3), com a vice-prefeita, Betina Worm, no Centro Administrativo Municipal, onde confirmaram mais dois nomes para compor o secretariado na gestão 2025/2028: Juliano Passini para a Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano e o de Tatiana Amaral Guerra para o Gabinete da Causa Animal.

Passini foi secretário de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo e conta com 15 anos de experiência no setor público, tendo ocupado outros cargos no Legislativo (Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo) e Executivo (prefeituras de Novo Hamburgo e Ivoti), além de passagem pelo governo do Estado.

Tatiana é médica veterinária desde 2008 com ampla experiência no setor no público de Estância Velha, no Vale do Sinos, na fiscalização do bem-estar animal e combate ao tráfico de animais silvestres. Ela também integra a Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil – Rio Grande do Sul).

Gestores anunciados para a gestão em 2025

1 – Secretário Municipal de Educação (Smed) – Leonardo Pascoal

2 – Diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) – Bruno Vanuzzi

3 – Diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – André Machado

4 – Secretário Municipal de Governança – Cássio Trogildo

5 – Secretário-Geral de Governo (projeto de lei) – André Coronel

6 – Secretário Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) – Germano Bremm

7 – Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) – Rosani Alves Pereira

8 – Secretário Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB) – Vitorino Baseggio

9 – Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) – Júlio César de Souza Gonçalves

10 – Secretária da Causa Animal – Tatiana Amaral Guerra

11 – Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos – Cezar Schirmer

12 – Secretário de Comunicação Social – Luiz Otávio Prates

13 – Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura – André Flores

14 – Secretário Municipal de Parcerias – Giuseppe Riesgo

15 – Presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania – Matheus Xavier

16 – Diretora presidente da Procempa – Letícia Batistela

17 – Secretária Municipal de Cultura – Liliana Cardoso

18 – Secretário Municipal de Mobilidade Urbana – Adão de Castro Júnior

19 – Secretário Municipal de Segurança – Alexandre Aragon

20 – Procurador-Geral do Município – Jhonny Prado

21 – Secretária Municipal de Transparência e Controladoria – Mônica Leal

22 – Secretário Municipal de Administração e Patrimônio – Cassiá Carpes

23 – Secretário Municipal de Saúde – Fernando Ritter

24 – Secretária Municipal da Fazenda – Ana Pellini

25 – Secretário de Inovação – Luiz Carlos Pinto da Silva Filho

26 – Secretário de Inclusão e Desenvolvimento Humano – Juliano Passini

