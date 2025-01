Inter Celtic rejeita proposta de Inter na compra de Bernabei

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os valores são mantidos em sigilo e conversas continuam Foto: Ricardo Duarte/Inter Os valores são mantidos em sigilo e conversas continuam. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Celtic, clube da Escócia e detentor dos direitos de Bernabei, atualmente no Inter, rejeitou a proposta do Colorado para a compra do jogador. Os valores, que não foram divulgados, ficaram abaixo dos 4,5 milhões de euros (R$ 28,5 milhões pela cotação atual).

O Inter ainda mantém as negociações pelo lateral e os representantes do clube estão em Glasgow para ajudar nas conversas.

O desejo de permanência de Bernabei e a parceria entre os clubes pesam na decisão. Porém, será necessário seduzir o Celtic para que as negociações avancem. Não há prazo para definir as tratativas. O Colorado já retorna aos trabalhos na próxima segunda-feira (6) com o desejo de contar com o argentino na reapresentação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/celtic-rejeita-proposta-de-inter-na-compra-de-bernabei/

Celtic rejeita proposta de Inter na compra de Bernabei

2025-01-03