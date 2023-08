Rio Grande do Sul Festejos Farroupilhas: interessados em participar da programação devem se inscrever até o fim do mês

Atividades temáticas serão realizadas de 14 a 20 de setembro. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA/Divulgação)

Os interessados em participar ativamente dos Festejos Farroupilhas de 2023 têm até o dia 31 para cadastrar suas propostas de atividades, a tempo de serem inseridas na programação oficial do evento, que será realizado de 14 a 20 de setembro. Para isso, é necessário preencher formulário disponível no site cultura.rs.gov.br.

Já as inscrições para participar do Desfile de 20 de setembro em Porto Alegre estarão abertas entre 28 de agosto e 8 de setembro.

Organizados pelo governo do Estado, Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), os Festejos oferecem a oportunidade de se cultivar a história, valores e tradições do Rio Grande do Sul.

Representantes de 18 entidades integram a Comissão Estadual de Organização, que em março escolheu (por votação) como tema deste ano o Centenário da Revolução de 1923. Já a cantora e comunicadora Maria Luiza Benitez será a patrona.

O ato de abertura oficial dos Festejos Farroupilhas 2023 está marcado para o dia 19 de agosto, com o acendimento da chama crioula. A cerimônia é tradicionalmente realizada no Parque Estadual General Bento Gonçalves, na cidade de Cristal.

A Revolução de 1923

Os confrontos entre sul-rio-grandenses começaram em 1835, com a Revolução Farroupilha, que se estendeu até 1845. Depois veio a Revolução Federalista, em 1893, conhecida por sua violência. A última guerra entre povos do Rio Grande do Sul foi a Revolução de 1923, em alusão ao ano em que ela começou e terminou.

Nessa época, o Estado estava dividido entre os aliados de Borges de Medeiros, que foi reeleito presidente do Rio Grande do Sul em 1923, e os aliados de Assis Brasil, seu opositor.

Os correligionários de Borges de Medeiros usavam lenços brancos no pescoço e tinham o apelido de “chimangos”. Eles eram centralizadores e defendiam a permanência vitalícia do então presidente no poder. Já os correligionários de Assis Brasil usavam lenços vermelhos, eram os “maragatos”, e lutavam por uma oposição organizada e pela descentralização política.

A Revolução de 1923, que começou no fim de janeiro daquele ano, depois do anúncio do resultado da eleição, terminou em dezembro, com o Pacto de Pedras Altas. Pelo acordo entre chimangos e maragatos, Borges de Medeiros pôde permanecer na Presidência até o fim do seu mandato, em 1928.

Em contrapartida, em uma vitória da oposição, a Constituição de 1891 foi reformada, impedindo a partir de então a reeleição, a indicação de intendentes (prefeitos) e do vice-presidente do Estado.

O sucessor de Borges no governo gaúcho foi Getúlio Vargas, de lenço branco, chimango. Em 1930, a Frente Única Rio-grandense, sob sua liderança, assumiu o governo do País com a Revolução de 1930.

(Marcello Campos)

