Porto Alegre Festival de Blocos ocorre neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A festa terá início às 13h. (Foto: PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo tem Festival dos Blocos de Porto Alegre na avenida Augusto de Carvalho. A festa terá início às 13h e se estende até as 21h, com entrada franca. Os blocos participantes, em ordem de apresentação, são:

– DJ Capu (13h);

– K-rou (14h);

– Bloco Bah Guri (14h30);

– DJ Rick (15h30);

– Bloco Os Panteras do Samba (16h30);

– DJ Rick (17h30);

– Bloco B Loukos (8h);

– DJ Luan Santos (19h);

– Bloco Isopor (19h30);

– DJ Luan (20h30);

– Bloco Ziriguidum (21h).

Bloqueios de trânsito – As vias Augusto de Carvalho, entre a Loureiro da Silva e a Rótula das Cuias, estará com bloqueio total de circulação de veículos. A rua Otávio Francisco Caruso da Rocha terá acesso local.

Para reduzir impacto na mobilidade da região, a área de lazer da avenida Edvaldo Pereira Paiva será liberada uma hora antes do usual no sábado, às 19h, no sentido bairro ao Centro.

Já a linha de ônibus T1 terá seu itinerário desviado, no sentido bairro ao Centro, pela av. Praia de Belas, Loureiro da Silva até o terminal.

Além destes bloqueios, outros poderão ocorrer ao longo do domingo, nas redondezas.

7h – Bloqueio da Edvaldo Pereira Paiva com Aureliano Figueiredo Pinto.

11h – Bloqueio da Edvaldo Pereira Paiva, bairro ao Centro, no cruzamento com av. Ipiranga. Desvio será na av. Ipiranga, Praia de Belas e Borges de Medeiros.

O acesso para os foliões poderá ser feito pela Borges de Medeiros com Aureliano Figueiredo Pinto.

Concerto da Ospa

Uma homenagem à capital do Rio Grande do Sul por meio da música. Assim foi o concerto apresentado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) neste sábado (17), na Casa da Ospa, em comemoração aos 250 anos de Porto Alegre e dentro da programação do Natal dos Encantos.

O Coro Sinfônico da orquestra participou da apresentação, que teve ainda os solistas Elisa Machado, Lazlo Bonilla e Isabela Fogaça. O maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, comandou o concerto.

O repertório teve sucessos da música de concerto com grande apelo popular. A leveza de peças como a Congada, de Francisco Mignone, e Annen Polka, de Johann Strauss II, foi intercalada com momentos de emoção, quando a soprano Elisa Machado e o tenor Lazlo Bonilla cantaram árias da opereta Giuditta, de Franz Lehár, e da ópera Tosca, de Giacomo Puccini, seguidas de duetos românticos de La Traviata, de Verdi, e A Viúva Alegre, de Lehár.

O espírito de Natal veio em sucessos como Aleluia, de Händel, e um medley de clássicos natalinos. Tudo apresentado pelo Coro Sinfônico em sintonia com os músicos da orquestra. Isabela Fogaça se juntou à orquestra para um bis em homenagem à capital no encerramento do espetáculo, cantando a clássica Porto Alegre é demais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre