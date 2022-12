Porto Alegre Projeto Conexão Jovem será realizado na Ilha da Pintada neste domingo

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Projeto oferece esporte, lazer e informações sobre trabalho e renda. (Foto: Mauro Moraes/PMPA)

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) realiza no domingo, a terceira edição do Projeto Conexão Jovem POA, integrando a programação natalina da região das Ilhas. As atividades ocorrerão das 16h às 20h, na Praça Dr. Salomão Pires de Abraão, na Ilha da Pintada.

O Conexão Jovem POA leva aos jovens informações sobre saúde, trabalho, renda, empreendedorismo, políticas sociais, qualificação profissional, educação, esporte e lazer. As atividades incluem oficinas, atividades de ginástica, palestras, projetos de artesanatos, orientações nutricionais e ações voltadas ao paradesporto.

“Esta edição do Conexão é especial porque a prefeitura levará toda uma gama de programação voltada para a comunidade da ilha oportunizando, sobretudo aos jovens, descobrirem novos caminhos para aprendizado profissional”, destaca a secretária Débora Garcia.

Confira a programação:

– 16h às 20h – Projeto Social Esporte Clube: disponibilização de inscrições de vagas sociais para a prática de remo no Grêmio Náutico União.

– 16h às 20h – Oficina – Projeto Jovem Bombeiro (simulado de resgate em desastres) ONG May Day – Centro de Ajuda Humanitária e Apoio a Defesa Civil.

– 16h às 20h – Oficina – Projeto Mulher Migrante Valorizada como bombeira civil (simulado de, resgate e primeiro socorros) ONG May Day – Centro de Ajuda Humanitária e Apoio a Defesa Civil.

– 16h às 20h – Projeto Fique Sabendo – orientações sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C e distribuição de preservativos e gel lubrificante.

– 16h às 20h – Oficina – demonstração de paitball (salvamento e resgate) Fepergs – ONG May Day – Centro de Ajuda Humanitária e Apoio a Defesa Civil.

– 16h às 20h – auxílio e encaminhamento de jovens para oportunidades de emprego, via parceria com o Sine.

– 16h – Apresentação no palco de Maurício Anastácio – palestra sobre futebol.

– 17h – Apresentação no palco de Simone de Freitas – bate-papo sobre negócios, empreendedorismo e gestão financeira.

– 18h – Apresentação no palco dos projetos da ONG May Day, com Pithan.

– 19h – Apresentação no palco do MC Miguel – apresentação musical de funk.

POA Jazz Festival

Neste domingo, o Parque Farroupilha recebe o POA Jazz Festival, com atrações a partir das 17h. O evento irá homenagear o gaiteiro Renato Borghetti por sua grande contribuição à música instrumental brasileira e por ter projetado a música regional gaúcha no cenário internacional. O festival é apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) e irá ocorrer próximo do Monumento ao Expedicionário.

A abertura terá o som instrumental do quinteto James Liberato, formado por Liberato (guitarra), Luis Henrique New (piano), Ronie Martinez (bateria), Everson Vargas (baixo) e Guilherme Goulart (acordeon).

Depois, a apresentação é do Bibi Jazz Quarteto, grupo de Porto Alegre formado por Antonio Flores (guitarra), a cantora uruguaia Bibiana Dulce, Mateus Mussatto (bateria) e Rodrigo Arnold (contrabaixo).

O encerramento do POA Jazz Festival terá show de Renato Borghetti acompanhado pelos músicos Daniel Sá (violão), Pedrinho Figueiredo (sax e flauta) e Vítor Peixoto (teclados). O músico tem 23 discos lançados.

