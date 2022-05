Dicas de O Sul Festival de Filmes Teixeirinha vai movimentar a cultura com apresentação de doze filmes em várias cidades e regiões do RS

19 de maio de 2022

Mais de duzentas mil pessoas devem assistir sessões que tem ingresso gratuito. Foto: Divulgação Mais de duzentas mil pessoas devem assistir sessões que tem ingresso gratuito. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Por muitos anos a música e a voz de Teixeirinha chegaram aos recantos mais longínquos do Brasil, através das ondas do rádio, agora chegou a vez da sua obra cinematográfica circular pelo Rio Grande do Sul pelo Festival de Filmes Teixeirinha.

Durante o evento itinerante, em cada cidade, a proposta é apresentar doze filmes, estrelados entre 1967 e 1981, que mostram a trajetória vitoriosa, contam com produção, atuação e roteiro deste que foi um dos primeiros artistas pop do país. São comédias, dramas e aventuras que revelam cenas de sua intimidade em andanças pelos palcos do país e do exterior.

A abertura do projeto acontece dia 26 de maio, às 19 horas, em Rolante, local de nascimento de Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha. Inicia com apresentação, na Rua Coberta, da música “Querência Amada”, com o Coro Municipal de Rolante, sob a regência do maestro Giovani Costa, e segue com a projeção do filme “Coração de Luto”.

Durante o fim de semana, na sequência, os conterrâneos poderão assistir, no Centro Cultural da Cidade, os outros onze filmes que integram a programação (“Motorista sem Limite”, “Ela Tornou-se Freira”, “Teixeirinha a 7 Prova”, “Pobre João”, “A Quadrilha do Perna Dura”, “Carmem a Cigana”, “Na Trilha da Justiça”, ‘O Gaúcho de Passo Fundo”, “Meu Pobre Coração de Luto”, “Tropeiro Velho” e ‘A Filha de Iemanjá”).

Desde a década de sessenta estes filmes foram vistos por mais de dez milhões de pessoas e em todo Brasil Teixeirinha vendeu mais de cento e noventa milhões de discos.

O Festival segue até dezembro, com previsão de apresentação em cerca de cento e cinquenta municípios, mais de mil e duzentas sessões para um público de 200 mil pessoas, sempre com uma exibição de rua, em espaço aberto, e as demais em Centros Culturais, Ginásios, Teatros do Sesc e Comunidades Agrícolas.

Conta com a parceria dos municípios, do Sesc nas projeções e nos espaços públicos.O projeto é realizado pela filha Nancy Margareth Teixeira, representante da Teixeirinha Produções Artísticas, Carlos Eugênio Peralta da Guarujá Filmes e Fato Comunicação Integrada.

Através do site www.festivalteixeirinha.com.br o público será abastecido de informações e novidades e conta com uma loja virtual com lembranças e produtos licenciados. Uma loja itinerante também vai acompanhar o circuito do Festival, que tem a próxima apresentação em Santa Cruz do Sul, dias 31 de maio, 01, 02 e 03 de junho.

Conforme Carlos Peralta, o evento é gratuito, um projeto social, que tem objetivo de promover a cultura popular e aproximar o público do artista, por isso não será cobrado ingresso.

A filha Nancy Margareth Teixeira diz que “O Festival é um grande movimento em prol da cultura, vai fazer os corações do Rio Grande e do Brasil baterem mais forte. Estes filmes há mais de quarenta anos não eram exibidos de maneira pública. Será uma experiência inesquecível de emoção e encantamento para os espectadores e fãs do meu pai. Ele cantava para grandes multidões e tinha o prazer de ir onde o público estava. Era idolatrado por milhões de brasileiros de sul a norte e em toda a América de língua espanhola”, diz.

Informações e agendamento para realização em novas cidades poderão ser feitos pelo fone (51) 99599.2070 ou kg_peralta@hotmail.com.

Serviço:

O que – Festival de Filmes Teixeirinha com apresentação de doze filmes produzidos entre 1967 e 1981-ingresso gratuito com retirada de senhas

Quando – Abertura às 19 horas, dia 26 de maio e segue até dezembro

Onde – Abertura em Rolante-RS e segue em várias cidades e regiões do RS

Realização – Teixeirinha Produções Artísticas, Guarujá Filmes e Fato Comunicação Integrada.

