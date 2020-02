Dicas de O Sul Festival Eva Diva tem sua 4ª edição no Teatro de Arena em março

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Teatro de Arena será palco para Eva Diva. Foto: Desyrre Barbosa/Divulgação

Um espaço para mostrar o trabalho e a luta das mulheres artistas de Porto Alegre e região metropolitana. Um encontro de música, dança, poesia, artes visuais, teatro e ativismo, com o objetivo de formar uma rede entre artistas, público e mulheres em geral. O festival feminista independente Eva Diva terá sua 4ª edição dia 14 de março, às 19h, no Teatro de Arena, encerrando a programação da Semana da Mulher. As inscrições são gratuitas encerraram no último dia 20 e os ingressos no dia do evento custam de R$ 10,00 a R$ 30,00

Segundo a produtora Alessandra Fon Teca, em 2020, o evento estará dividido entre o multipalco e a feira. No multipalco, as apresentações começam a partir das 19h. Na feira, ocorrem exposições de peças e produtos para venda a partir das 18h.

“Vamos unir nossas vozes, cantar, refletir e (re)conhecer o trabalho e as lutas das mulheres que vivem ao nosso redor. O intuito do projeto é movimentar e fortalecer a cena artística feminina de Porto Alegre e integrar-se ao movimento de resistência que se articula atualmente no mundo”, explica Alessandra.

Ficha Técnica

Equipe de produção Eva Diva Festival 2020: Alessandra FonTeca (escritora, poetisa), Lígia Lasevicius (cantora, compositora), Giulia Nakata (pianista), Monique Valente (artista visual) e Thiane Ávila (escritora).

Serviço

Festival Eva Diva

Quando: 14 de março | Sábado

Onde: Teatro de Arena – Escadaria da Avenida Borges de Medeiros, 835 – Centro

Abertura da feira: 18h

Início dos espetáculos no multipalco: 19h

Ingressos antecipados: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (estudantes, idosos e classe artística mediante comprovação)

Ingressos na bilheteria no dia do evento: R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)

Após o intervalo, preço único de R$15,00

Informações: @evadivafestival (instagram e facebook), ou pelo e-mail evadivafestival@gmail.com

