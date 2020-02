Acontece Rede Pampa terá cobertura especial na Expodireto Cotrijal 2020

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto (à direita, na ponta), junto ao governador, ao presidente da Cotrijal e autoridades, na ocasião do lançamento da Expodireto Cotrijal 2020. Foto: Divulgação O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto (à direita, na ponta), junto ao governador, ao presidente da Cotrijal e autoridades, na ocasião do lançamento da Expodireto Cotrijal 2020. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Rede Pampa preparou uma comunicação integrada para a cobertura da Expodireto Cotrijal 2020, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, que acontece de 2 a 6 de março, na cidade de Não-Me-Toque (RS). A mobilização conta com equipes de rádio, TV, jornal digital e redes sociais e inicia no dia 1º de março, com a realização da cerimônia de entrega dos prêmios do Troféu Brasil Expodireto, evento promovido pela Rede Pampa e Cotrijal.

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, ressalta que esta é 15ª edição do Troféu, o qual integra o calendário oficial de eventos da Feira. “Reuniremos cerca de mil pessoas neste domingo, em Carazinho, para homenagear quem gera emprego e renda, enaltecendo a tradição dos gaúchos que avançaram no país com a produção de grãos. Ganhamos representatividade e os nossos produtores ganharam notoriedade em todas as regiões. O exemplo está no seio dos empresários, nas empresas, nos servidores públicos e políticos capazes. Muitos já foram homenageados, outros homenagearemos nesta edição. Esta é a verdadeira razão de existir do Troféu Brasil Expodireto, um dos maiores prêmios criados para quem faz o agronegócio mais forte no Brasil e internacionalmente”, destaca Paulo Sérgio.

A cerimônia terá transmissão ao vivo neste domingo, a partir das 20 horas, através da rádio Liberdade e atualização constante no portal do jornal O Sul e nas redes sociais da Rede Pampa. Um caderno especial será publicado em O Sul no dia 5 de março e a TV Pampa exibirá dia 7 de março, a partir das 11h30, para todo o RS, os melhores momentos da festa.

A diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, informa que durante os cinco dias de realização da Expodireto Cotrijal, o grupo de comunicação estará presente com suas equipes em um estúdio panorâmico localizado dentro do parque em Não-Me-Toque. “A TV Pampa levará ao ar o programa Pampa Debates, a partir das 17h50 e veiculará diariamente matérias especiais no Jornal da Pampa. Já a Rádio Liberdade transmitirá programas ao vivo, a partir das 11 horas, além de boletins informativos ao longo de toda a programação. Produziremos, ainda, conteúdos especiais para O Sul, com todas as novidades que terão palco nesta, que é considerada umas das mais importantes feiras do mundo no setor”, finaliza Marjana.

Programação

Rádio Liberdade (AM 970)

Transmissão ao vivo, de 2 a 6 de março, das 11h às 13h, direto do estúdio da Rede Pampa, em Não-Me-Toque. O conteúdo poderá ser acompanhado pelos aplicativos móveis e pelas redes sociais. Facebook.com/rdliberdaders, Instagram.com/rdliberdader e no Twitter.com/@rdliberdaders.

TV Pampa

Exibição do programa Pampa Debates, direto da Expodireto, de 2 a 6 de março, a partir das 17h50, e matérias especiais no Jornal da Pampa. O conteúdo poderá ser acompanhado pelas redes sociais. Facebook.com/tvpampa, Instagram.com/tv_pampa e no Twitter.com/@tvpampa.

O Sul

O portal de notícias da Rede Pampa estará permanentemente publicando atualizações sobre a comercialização, visita do público, além dos fóruns e novidades voltados ao agro. O conteúdo poderá ser acompanhado pelo site www.osul.com.br, Facebook.com/PortalOSul, Instagram.com/jornal_osul e no Twitter.com/@OSUL_noticias.

Mídias sociais

Toda a movimentação da Expodireto estará, em tempo real, nas redes sociais dos veículos da Rede Pampa.

