Cultura Museu Julio de Castilhos fica temporariamente fechado para mudar reserva técnica

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Peças vão para uma sala com circulação de ar, umidade mais estável e a salvas de alagamentos. Foto: Doris Couto/MJC Peças vão para uma sala com circulação de ar, umidade mais estável e a salvas de alagamentos. (Foto: Doris Couto/MJC) Foto: Doris Couto/MJC

Para proteger cerca de 10 mil peças que ficam armazenadas no porão da casa histórica de Julio de Castilhos (na rua Duque de Caxias, 1.205, Centro da Capital), a equipe do museu, com apoio do Exército, está mudando a reserva técnica para uma das salas do pavimento superior. Com isso, o museu fechou para visitação do público no sábado (22) e reabre dia 3 de março.

Com a medida, as peças mais frágeis e suscetíveis a intempéries, como tecidos, plumarias, couro e papéis, deixam de sofrer com a flutuação da umidade relativa do ar do porão e passam a ficar em uma sala com circulação de ar, umidade mais estável e a salvo de alagamentos.

O trabalho é minucioso e envolve a identificação de cada peça, com localização nos armários e deslocamento para outros espaços da instituição a fim de possibilitar a mudança do mobiliário e o retorno para seu compartimento de guarda.

A nova reserva poderá ser observada pelos visitantes por grandes vidraças, caracterizando-se também como um espaço de educação para o patrimônio, já que, em geral, os bastidores de museus não são liberados para o público.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cultura

Deixe seu comentário