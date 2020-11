Rio Grande do Sul Festival Hípico Noturno da Brigada Militar é realizado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Evento acontece desde os anos 1960. Foto: Sd Rodrigo Ziebell/BM Evento acontece desde os anos 1960. (Foto: Sd Rodrigo Ziebell/BM) Foto: Sd Rodrigo Ziebell/BM

Iniciou na noite de sábado (21), a 61º edição do Festival Hípico Noturno em Porto Alegre. O evento que foi programado para ir até este domingo (22) é uma realização da Brigada Militar no 4ºRPMon (4º Regimento de Polícia Montada).

O festival hípico mais antigo do País é realizado todos os anos desde 1960. O Comandante do 4ºRPMon daquela época, coronel Átilo Cavaleiro Escobar, idealizou um evento diferente dos já existentes e que fizesse parte das comemorações do aniversário da Brigada Militar, que completou 183 anos na última quarta-feira (18). Surgiu então o concurso de saltos estadual noturno.

Depois de tantos anos, 61 edições conferem ao evento o status de tradicional. É o que também acredita o Comandante-Geral da Instituição: “Estamos iniciando hoje o nosso 61º FHP que já é um festival tradicional na BM. Neste ano com algumas mudanças em decorrência da pandemia, mas o importante é que estamos com toda parte esportiva funcionando e o evento está muito bonito, como sempre representando muito bem a BM.”, afirmou Coronel Mohr.

O Comandante do Exército Brasileiro, general de Exército Edson Leal Pujol, parabenizou a corporação pela iniciativa. “Parabéns a nossa BM por mais este grande evento, de grande tradição no RS e no Brasil e para todos nós que gostamos da atividade hípica”, afirmou. General Pujol ainda destacou a satisfação de estar presente na atração brigadiana. “Tenho satisfação pessoal e familiar de estar aqui uma vez, venho de uma família brigadiana que tem sangue de PM nas veias”, completou.

Para o atual comandante do 4ºRPMon, Tenente-Coronel José Carlos Pacheco Ferreira, um dos objetivos do FHN é a congregação. “[Um evento] para congregar Brigada Militar, comunidade, cavaleiros militares e civis, todos os amantes dos cavalos envolvidos no esporte”, disse Pacheco. Ele também ressaltou a importância da prática do esporte que aliada ao policiamento, que confere uma melhor execução do policiamento montado.

Neste ano, a atração tem como premiação total o valor de R$ 12 mil e serão realizadas 18 provas. A competição reúne atletas civis e militares de todo País e exterior. A cerimônia de premiação e encerramento ocorre na noite do próximo domingo. Segundo a organização, estão sendo cumpridos todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul