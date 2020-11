Porto Alegre Rua Freire Alemão, em Porto Alegre, será bloqueada para manutenção pluvial na terça

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2020

A previsão é de que os serviços durem 20 dias. Foto: Divulgação/SMUrb

A rua Dr. Freire Alemão, no bairro Mont Serrat, em Porto Alegre, ficará bloqueada a partir desta terça-feira (23), para manutenção da rede de drenagem. A ação do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) ocorrerá entre os números 366 e 372, próximo a rua Tenente Coronel Fabrício Pillar. Serão substituídos cerca de 26 metros da tubulação de 1 metro de diâmetro e construídos um novo poço de visitas (ponto de acesso à rede) e duas bocas de lobo. A rede danificada acarretou em um grande buraco sobre a rede existente, gerando risco de queda para veículos e pedestres. A previsão é de que os serviços durem 20 dias, a depender das condições técnicas e climáticas.

Trânsito

Em razão dos trabalhos, o trecho entre as ruas Eudoro Berlink e Ten. Cel. Fabricio Pilar terá acesso somente local para moradores, sem interferência no transporte público da região. Toda a operação será sinalizada com indicações sobre os desvios e ajustes podem ser feitos conforme o avanço dos trabalhos. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) vai monitorar o bloqueio e as informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

