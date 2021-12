Porto Alegre Festival Internacional de Churrasco vai escolher melhor assador Sul-americano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

O evento tem entrada franca e espaço kids. Foto: Divulgação O evento tem entrada franca, espaço kids. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Duas toneladas de carne, dos mais variados cortes, serão transformadas em churrasco pelos melhores assadores Sul-Americanos neste sábado (4), no Parque Harmonia, em Porto Alegre.

Em dez estações, a céu aberto, profissionais premiados em diversos estilos e com reconhecimento internacional, estarão reunidos no Festival Internacional de Churrasco e Comidas Típicas da América Latina o La Fogatta Festival.

Um fato inédito, que integra o festival e nunca realizado em Porto Alegre, é a Copa Sul-Americana de Churrasco Lafogatta, campeonato que acontece pela manhã, vai escolher o melhor assador e gera pontuação para disputar o mundial, nos EUA.

As equipes “estreladas”, contam com representantes do Uruguai, duas equipes do Chile, uma mista e outra formada somente por mulheres (país campeão em 2020). Paraguai, Venezuela, Bolívia, Argentina e Brasil com representantes de São Paulo (Fumaçaria com Fernando dias) e Rio Grande do Sul (Na Strada, com Tiago Leite de Uruguaiana), também disputam o título.

Cordeiro Patagônico, Porco na estaca, Choripán, Hamburguer, American Barbecue, além dos cortes tradicionais, estão entre as especialidades que os visitantes poderão saborear, seja através de porções individuais (R$30,00) ou aquisição de uma pulseira (Open Food-R$130,00) que dá direito a consumo das 12h às 18horas.

Os primeiros assadores chegam no local na madrugada deste sábado para dar conta de assar todas as carnes. Pela manhã acontece a disputa do título da Copa Sul-Americana e o Festival segue até às 23horas com bandas de música, cafezinho, carreteiro e cerveja gelada.

O evento tem entrada franca, espaço kids, é promovido pela La Fogatta (Fabrica de Parrillas) tem como coordenador o empresário Maclaud Oliveira, que participa de festivais em várias regiões do País. “O Festival Internacional de Churrasco e Comidas Típicas da América Latina o La Fogatta Festival foi pensado de forma que seja inédito e inovador, como primeiro grande evento voltado para o churrasco, e que vai levar diferentes técnicas para o Parque Harmonia. É um grande desafio e responsabilidade estar cenário da cultura e tradição gaúcha, nobre espaço do churrasco no Estado e local do Acampamento Farroupilha. Tudo isto conta para tornar o dia inesquecível e um dos maiores festivais de churrasco da América Latina”, afirma Maclaud.

Um dos juízes da Copa Sul-Americana e também assador será o porto-alegrense Marcelo Bolinha (Açougueiro e assador, maior youtuber brasileiro em churrasco, professor e consultor empresarial em corte de carne no Brasil, com trinta anos de experiência, faz parte do time dos açougueiros brasileiros que disputam a copa mundial 2022, nos EUA, em Sacramento na Califórnia).

