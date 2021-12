Rio Grande do Sul Próximos dias terão pouca chuva e temperaturas acima dos 30 graus no Estado

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Foto: Reprodução

Nos próximos sete dias, há previsão de pouca chuva na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Emater/RS-Ascar e o Irga.

Até este sábado (4), a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com sol e nebulosidade variável e temperaturas elevadas durante o dia, com valores acima de 30°C em diversas regiões. No domingo (5), o ingresso de ar quente favorecerá a elevação da temperatura; a combinação de umidade e calor provocará pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maioria das regiões, especialmente nas faixas Norte e Nordeste.

Entre segunda (6) e quarta-feira (8), o calor aumentará e as temperaturas deverão superar 35°C em grande parte do Estado, com possibilidade de pancadas de chuva, típicas de verão, principalmente nos setores Leste e Nordeste.

Os volumes de chuva esperados deverão ser inferiores a 10 mm na maioria das localidades do Rio Grande do Sul. Nas faixas Leste e Norte, os totais deverão oscilar entre 15 e 20 mm, podendo alcançar 35 mm em municípios da Serra do Nordeste e Campos de Cima da Serra.

