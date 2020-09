Cinema Festival on-line gratuito reúne filmes elogiados de 21 países

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Cena do filme 'Anna Karenina: A história de Vronsky', de Karen Shakhnazarov. (Foto: Divulgação)

Até o dia 30 deste mês, a 1ª Mostra Internacional de Cinema Virtual exibe na plataforma #CulturaEmCasa, com duas sessões diárias, 33 filmes de 21 países. Organizado pelo governo de São Paulo, em parceria com consulados, embaixadas e a instituição Amigos da Arte, o festival reúne 22 longas de ficção, dois curtas-metragens de animação e nove documentários. A seguir, confira alguns dos destaques da programação.

“Sabores do templo – A simplicidade da cura” (2019)

Rodado na Coreia do Sul, o documentário de Lygia Barbosa acompanha três monjas do país asiático que falam sobre o mundo contemporâneo, sabedoria milenar e alimentação sustentável para um corpo e um planeta mais saudáveis. Disponível até o dia 15.

“Anna Karenina – A história de Vronsky” (2018)

Dirigida por Karen Shakhnazarov, a adaptação do romance clássico de Tolstói conta a história da anti-heroína russa a partir do ponto de vista do conde que corteja a jovem casada com um aristocrata da Rússia czarista.

Na época do lançamento nos cinemas, o Bonequinho aplaudiu sentado: “Além da elegância da fotografia, direção de arte e figurino (deslumbrante), um deleite”, escreveu Simone Zuccolotto. Sábado e dia 16, às 22h; dias 9 e 30, às 19h, em sessões únicas.

“Braço de diamante” (1968)

Comédia clássica do cinema soviético, o filme de Leonid Gayday conta a história de um homem que é perseguido por contrabandistas de pedras preciosas após voltar por engano de uma viagem de férias com joias escondidas no gesso do braço. Sucesso de público, a obra levou milhões de pessoas aos cinemas da antiga União Soviética. Nesta quarta, dia 2, e dia 8, às 19h; dias 10 e 21, às 22h.

“Djon África” (2018)

Coprodução de Brasil, Cabo Verde e Portugal, o longa de Filipa Reis e João Miller Guerra acompanha Miguel (Miguel Moreira), um rapaz que vive com a avó em Portugal e decide ir a Cabo Verde em busca dos rastros de seu pai, que ele nunca chegou a conhecer. O roteiro é do cineasta Pedro Pinho, de “A fábrica de nada” (2017). Dia 11, às 19h. Disponível até o fim do festival.

“Pecados antigos, longas sombras” (2014)

O filme de Alberto Rodríguez narra a investigação de dois detetives de Madri que são enviados à Andaluzia, no sul da Espanha, após o desaparecimento de duas jovens. Lá, eles descobrem uma rede de mentiras e intrigas. O longa recebeu dez prêmios Goya – entre eles, o de melhor filme. Dia 20, às 22h. Disponível até o fim do festival.

“Guarani” (2016)

Vencedora do Kikito de longa-mentragem estrangeiro no Festival de Gramado, a produção paraguaia dirigida por Luís Zorraquín mostra a história de um homem que viaja a Buenos Aires para encontrar a filha grávida. Nesta quarta, às 22h.

