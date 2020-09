Rio Grande do Sul Servidores da Receita Federal no Aeroporto Internacional Salgado Filho fazem teste do Covid 19

1 de setembro de 2020

Foto: Divulgação

Os servidores da Receita Federal que atuam na linha de frente no combate ao contrabando e descaminho no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na tarde desta terça-feira (1º), realizaram o teste IGM/IgG para identificar possíveis contaminações.

“Mesmo que todos estejam cumprindo um protocolo rígido de cuidados para evitar a doença, esta testagem dará uma maior tranquilidade ao corpo funcional da Alfândega de Porto Alegre”, salientou o chefe da Seção de Vigilância Aduaneira no Aeroporto, auditor-fiscal Erno Edison da Cunha.

Embora o aeroporto de Porto Alegre não esteja recebendo passageiros estrangeiros, já que no momento está sem chegada de voos internacionais, a Receita Federal continua com a fiscalização das mercadorias internacionais que chegam regularmente apesar da pandemia mundial do coronavírus.

Segundo Erno Edison da Cunha, também é feito controle em cargas para o combate da doença e a fiscalização de bagagens.

“Também estamos liberando com agilidade as cargas destinadas ao combate ao coronavírus, além disso, continua o controle de bagagens e cargas nos voos domésticos, além da fiscalização em aeronaves particulares”, afirmou.

