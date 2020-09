Rio Grande do Sul A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em assaltos a residências na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Ofensiva demandou um ano de investigações. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Após um ano de investigações, a Polícia Civil gaúcha deflagrou nesta terça-feira (1º) a operação Pentágono, tendo como alvo uma quadrilha dedicada a assaltos em residência em Porto Alegre, Canoas, e outras cidades da Região Metropolitana. Foram cumpridas 31 ordens judiciais, incluindo 27 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária.

A ofensiva contou com o apoio de integrantes do 15° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), em um total de 200 agentes. Resultado: a prisão de pelo menos quatro suspeitos e a apreensão de documentos e telefones celulares, dentre outros itens.

De acordo com a corporação, as investigações foram aprofundadas a partir da tentativa de roubo a uma residência no bairro Marechal Rondon, em Canoas. Na ocasião, as vítimas ingressavam de carro na garagem, quando quatro criminosos aproveitaram para atacá-las. Os moradores, no entanto, reagiram e um deles acabou ferido a bala.

Em uma das ações, o grupo abordou um motoboy de aplicativo que faria uma entrega residencial de comida encomendada por serviço de tele-entrega. Os assaltantes renderam o homem e, em seguida, o morador da casa, no bairro São José, em Canoas, durante a retirada do pedido. O passo seguinte foi render as outras pessoas que estavam no interior do imóvel, fazendo-as reféns e deixando o local somente após levar objetos.

Outros crimes

Dados obtidos pela Polícia Civil permitiram a identificação de uma organização criminosa que já havia protagonizado diversos crimes desse tipo. Mas não ficou só nisso. Na estrutura da organização criminosa também foram identificados roubos a estabelecimentos comerciais e de veículos além de receptação de objetos das vítimas, veículos e adulteração de sinais identificadores.

(Marcello Campos)

