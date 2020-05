Acontece Festival Sesc de Bolha de Sabão convida famílias gaúchas para participar da atividade neste domingo

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Sesc)

O Festival Sesc de Bolha de Sabão em Casa convida crianças e adultos a participarem simultaneamente da atividade, cada um na sua casa. A brincadeira vai acontecer neste domingo (17), a partir 15h, e envolverá também pais e crianças das 19 Escolas Sesc de Educação Infantil, espalhadas por todo o Rio Grande do Sul.

Os participantes do festival à distância podem se reunir, mesmo que virtualmente, também no evento do Facebook, onde são convidados a publicar fotos e vídeos da atividade. O acesso pode ser feito pelo Facebook ou diretamente pelo link.

“Nós entendemos que o brincar é a linguagem da infância e uma das possibilidades de desenvolvimento integral das crianças. Pensando nisso, em tempos de suspensão das atividades escolares e de distanciamento social, propomos para as famílias e as crianças um momento de brincadeira e ludicidade, onde de suas próprias casas possam participar fazendo bolhas de sabão, fortalecendo assim este vínculo familiar”, explica a coordenadora de Educação Infantil do Sesc/RS, Karen Eloá Silva Moreira.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece