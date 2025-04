Acontece Fetransul promove nesta quarta-feira evento sobre sustentabilidade nos transportes

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Além do painel, evento irá premiar aqueles que ajudaram a reconstruir o RS após as enchentes Foto: Fetransul/Divulgação Foto: Fetransul/Divulgação

Nesta próxima quarta-feira (2), a Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul) promove o painel ‘Caminhos Para Um Transporte Sustentável’, com foco no debate de novas tecnologias para reduzir a emissão de poluentes emitidos pelo setor logístico e de transportes. Entre os temas que serão abordados, além dos biocombustíveis, o presidente da federação, Francisco Cardoso, cita o Sistema Euro 6, uma tecnologia que inclui conjunto de normativas, reduzindo em até 96% as emissões de poluentes por parte dos veículos.

Uma das coisas que a gente quer levar para o para o evento e tornar mais público é que o setor já vem investindo muito em caminhões com com uma tecnologia muito moderna, chamada Euro 6. Essa tecnologia emite menos 96% de CO2 do que o Euro 2. Então já há um investimento. Há uma renovação de equipamentos, tecnologias, né? E assim, isso já dobrou o custo do equipamento. A gente está gastando mais e tá emitindo menos 96% de CO2. Então, também queremos incentivar o Governo Federal a desenvolver um plano de renovação de frotas para o Brasil. Nós temos muitos caminhões com idade avançada que precisam ser retirados do mercado, mas isso precisa do apoio do Governo Federal”, destacou o presidente.

A Fetransul também promove o Troféu Alma Gaúcha, que homenageia as pessoas e entidades que ajudaram a reconstruir o Rio Grande do Sul após as enchentes. De acordo com Francisco Cardoso, serão 20 personalidades homenageadas na cerimônia, que acontece no Hotel Deville, em Porto Alegre (RS). As inscrições podem ser realizadas de maneira gratuita clicando neste botão.

