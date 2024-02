Brasil Fevereiro deve ter chuvas acima da média e novas ondas de calor no Brasil

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

No RS, há risco de temporais entre os dias 10 e 12 de fevereiro. (Foto: Reprodução)

O calor continua pelo país no mês de fevereiro, que terá tempo abafado em razão da umidade elevada, segundo a previsão da meteorologia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês terá chuva acima da média em grande parte do Brasil.

No Sudeste, de acordo com a Climatempo, pancadas de chuvas devem provocar transtornos na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro e na Grande Belo Horizonte.

O Inmet destaca que as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o país, com os termômetros passando de 25ºC. Podem ocorrer ondas de calor em áreas do Sul, MS e oeste de SP.

Na região amazônica, as chuvas ficam abaixo da média. Porém, é possível esperar uma recuperação gradual dos rios.

O Carnaval será de muita chuva no Sudeste, no Paraná e no centro-sul de Goiás e Distrito Federal.

El Niño

O Brasil ainda está sob forte influência do El Niño , que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Quando esse fenômeno climático está em atuação, o calor fica ainda mais acentuado no verão. A expectativa é a de que ele comece a perder força ao longo do mês.

Do lado do Oceano Atlântico, as águas quentes na costa norte e faixa leste levam mais umidade para a região Nordeste, diminuindo os efeitos do El Niño por lá.

Região Sul

O tempo fica muito abafado, especialmente no Rio Grande do Sul e no oeste do Paraná. Há chance de ter onda de calor a partir do dia 3 de fevereiro nas regiões que fazem fronteira com a Argentina e o Paraguai em razão da chegada de massas de ar quente vindas desses países.

O calor e a umidade devem provocar pancadas de chuva localizadas, mas com risco de temporais. Pode ser que o volume de chuvas fique abaixo da média, mas o litoral de SC e do PR podem ter volumes altos principalmente na primeira quinzena. No RS, há risco de temporais entre os dias 10 e 12 de fevereiro.

No Carnaval, o sol predomina na maior parte da região, que terá chuvas isoladas. As chuvas vão apertar mais, com alerta de temporais, no norte do Paraná.

Região Sudeste

O mês será de calor principalmente no interior de São Paulo e no extremo leste da região, que pega Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas. As temperaturas devem ficar acima da média nestas áreas, com picos acima de 33ºC em São Paulo e acima de 38ºC no Rio.

A previsão é de muita chuva no litoral de São Paulo e do Rio ao longo do mês. O estado de São Paulo em geral e o Triângulo Mineiro terão chuvas típicas de verão na maior parte do mês em razão dos dias quentes e abafados. Os foliões na região Sudeste encontrarão tempo abafado, muita variação de nebulosidade e chuvas frequentes.

Região Nordeste

O tempo fica abafado e as temperaturas sobem acima da média em grande parte da região. Os dias de calorão ficam menos frequentes no interior da Bahia, Pernambuco e Piauí. Recife, Salvador, Maceió e Aracaju podem registrar muito calor para os padrões da região.

Os volumes de chuva ficam acima da média na Bahia, principalmente no interior do estado, e há risco de temporais em Salvador durante o Carnaval. Em Fortaleza, o tempo fica abafado, com chuvas frequentes, mas passageiras. Recife fica muito abafado também, mas com muita nebulosidade. Lá, as chuvas serão frequentes, mas não devem ser fortes.

Região Norte

O tempo também fica abafado, com temperaturas acima da média, principalmente no Amazonas, no oeste do Pará e em Roraima. Com exceção de RR, os extremos de calor serão atenuados pela umidade alta. As chuvas aumentam em grande parte da região, mas os volumes devem ficar abaixo da média. Os níveis do rio Amazonas e do rio Negro, que sofreram no ano passado com seca extrema, seguem recuperando seu nível.

No carnaval, as temperaturas ficam elevadas, e haverá chuvas isoladas no Pará, leste do Amazonas e norte de Tocantins.

Região Centro-Oeste

As temperaturas ficam altas acima da média em todo o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, principalmente no norte e oeste da região. No Distrito Federal e Goiás, o tempo fica abafado, com os termômetros só um pouco acima da média. Na segunda quinzena do mês, há chance de ter um frio fora de época no DF, GO e norte/leste do MT.

Goiânia, Brasília e Cuiabá terão condições típicas de verão, com muita nebulosidade, tempo abafado e pancadas de chuva especialmente à tarde. Campo Grande deve ter chuvas mais pontuais.

