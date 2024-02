Mundo Zuckerberg pede desculpas às famílias de crianças vítimas de danos causados pelas redes sociais

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











CEO da Meta foi interrogado em audiência sobre a exposição de menores na internet. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pressionado em uma audiência do Senado nos Estados Unidos, nessa quarta-feira (31), o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, pediu desculpas às famílias de crianças afetadas por conteúdos de exploração sexual infantil disponibilizados nas redes sociais.

Após o começo da audiência, o comitê exibiu um vídeo em que os menores de idade falavam sobre suas experiências sofrendo bullying nas plataformas da internet. Senadores contaram histórias de pessoas jovens que tiraram a própria vida depois de serem extorquidas por dinheiro, após compartilharem fotos com predadores sexuais.

O senador republicano Josh Hawley criticou Zuckerberg agressivamente durante uma discussão quente. “Seu produto está matando pessoas”, disse. Em outro momento, o republicano perguntou se Zuckerberg demitiu alguém da sua empresa.

“37% das adolescentes entre 13 e 15 anos foram expostas a nudez indesejada em uma semana no Instagram. Você sabia disso. Quem você demitiu?”, perguntou.

“Senador, é por isso que estamos construindo todas essas ferramentas…”, iniciou Mark, sendo interrompido pelo político. “Quem você demitiu?” Após Zuckerberg se recusar a responder por achar a abordagem inapropriada, o senador disparou:

“Porque você não demitiu ninguém, certo? Você não tomou nenhuma ação significativa. Você sabe que está sentado atrás de você? Há famílias de todo o país cujos filhos foram gravemente feridos ou morreram. E você não acha apropriado falar das ações que você tomou? Do fato de você não ter demitido uma única pessoa?”, indagou.

Em seguida, Hawley perguntou se ele indenizou meninas adolescentes que viram nudez indesejada no Instagram. Zuckerberg respondeu que não.

O senador, então, pediu para que Zuckerberg se levantasse e falasse com as famílias que seguravam imagens de seus filhos que, segundo elas, foram prejudicados pelas redes sociais.

“Você gostaria agora de pedir desculpas às vítimas que foram prejudicadas pelo seu produto?”, perguntou Hawley, mencionando que a audiência estava sendo transmitida ao vivo pela televisão.

Após ser pressionado, Zuckerberg levantou, se virou e se dirigiu às famílias.

Pedido de desculpas

“Peço desculpas por tudo que vocês passaram. Ninguém deveria passar pelas coisas que suas famílias sofreram e é por isso que investimos tanto e continuaremos com esforços em toda a indústria para garantir que ninguém passe pelas coisas que suas famílias tiveram que sofrer”, disse.

Além de Zuckerberg, que comanda o Facebook e o Instagram, executivos das principais plataformas digitais, como Linda Yaccarino, do X (antigo Twitter), Shou Zi Chew, do TikTok, Evan Spiegel, do Snap, e Jason Citron, do Discord, também foram interrogados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/zuckerberg-pede-desculpas-as-familias-de-criancas-vitimas-de-danos-causados-pelas-redes-sociais/

Zuckerberg pede desculpas às famílias de crianças vítimas de danos causados pelas redes sociais

2024-01-31