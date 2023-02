Brasil Fevereiro termina com alerta de temporais e granizo no Sul do Brasil

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

A semana começou com nuvens espalhadas pelo Sul do Brasil, devido a atuação de uma frente fria sobre o oceano. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

A semana começou com nuvens espalhadas pelo Sul do Brasil, devido a atuação de uma frente fria sobre o oceano entre o Estado do Paraná e de São Paulo.

No Rio Grande do Sul, o avanço de um sistema de alta pressão contribui para que o tempo fique firme em todo o centro-leste gaúcho. Mas no noroeste, no oeste e no sudoeste do Estado, ainda há condições para ocorrência de pancadas de chuva. Também há chance de chuva leve no norte e na Serra Gaúcha.

Os Estados de Santa Catarina e do Paraná devem ter atenção especial neste início de semana. A frente fria e uma área de baixa pressão no litoral paranaense e paulista, mantêm as nuvens carregadas e a chuva pode ser intensa e volumosa até esta quarta-feira (1º).

A previsão é de ocorrência de fortes temporais acompanhados de raios e rajadas de vento. Há risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra devido à intensidade e frequência da chuva no decorrer desta terça (28) e da quarta, principalmente no Vale do Itajaí (SC), no Vale do Ribeira (PR e SP) e na região de Curitiba (PR).

No interior destes dois Estados, as chance de queda de granizo também não são descartadas.

Março

Nesta terça, os ventos constantes que sopram do oceano contra a costa vão favorecer o aumento da nebulosidade sobre o sul e leste do Estado de São Paulo. As nuvens de chuva também se intensificam mais, devido à circulação dos ventos, que ainda reforça todo esse fluxo de umidade.

As cidades do Estado que fazem divisa com Rio de Janeiro e Minas Gerais, voltam a ficar em alerta. Chuva forte, com raios e ventos variando de 60 a 80 km/h no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, região Bragantina, região de Campinas e na divisa com o sul de Minas.

A chuva no Litoral Norte diminui bem em relação aos últimos dias, mesmo assim há previsão de pancadas isoladas com moderada a forte intensidade, mais concentrada entre tarde e noite.

Em São Paulo, fevereiro se despede com muita chuva, mas o mês de março não começa muito diferente. Entre a quarta, quinta (2) e a sexta-feira (3), temperaturas subindo cada vez mais durante as tardes e pancadas mais típicas da estação. Temporais localizados, em vários municípios do Estado e pancadas de chuva moderada, por vezes fortes, entre a Região Metropolitana de SP, Grande SP e o litoral.

