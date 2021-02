Rio Grande do Sul FGTAS realizou 675 mil atendimentos ao longo do ano passado

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Em razão da pandemia, atendentes passaram a trabalhar com EPIs: quem buscou atendimento precisou observar distanciamento. Foto: Ascom FGTAS Em razão da pandemia, atendentes passaram a trabalhar com EPIs: quem buscou atendimento precisou observar distanciamento. (Foto: Ascom FGTAS) Foto: Ascom FGTAS

A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) prestou 675.686 atendimentos, através das Agências FGTAS/Sine, em 2020. Ao todo, as unidades ofereceram 59.302 vagas de emprego e encaminharam 198.297 trabalhadores para processos seletivos.

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) é um programa do Ministério da Economia, operacionalizado em 157 Agências FGTAS/Sine sediadas em 153 municípios gaúchos. O sistema envolve o oferecimento dos serviços gratuitos de intermediação de mão de obra e de encaminhamento de seguro-desemprego, além de orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital.

Em 2020, dentro do programa Sine, uma das inovações foi a adoção do teletrabalho. De 23 de março a 8 de maio, o atendimento presencial esteve suspenso como medida de prevenção ao coronavírus.

No período, foi estabelecido o regime de teletrabalho e mantido o atendimento à população por telefone, WhatsApp e e-mail, além dos canais digitais. Ao todo, foram prestados 17.372 atendimentos na modalidade de trabalho remoto, média de 620 atendimentos diários. O atendimento presencial foi restabelecido no dia 11 de maio.

Outra inovação realizada pela FGTAS em 2020 foi o lançamento do chat no site: www.fgtas.rs.gov.br. De 4 de novembro a 28 de janeiro, foram prestados 580 atendimentos. O chat funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O Sine Móvel, que também integra as ações do programa Sine e tem a missão de levar os serviços da FGTAS à população em ações de cidadania e locais de grande demanda, participou da programação da operação RS Verão Total, que contemplou as ações do governo do RS na temporada 2019/2020, em Quintão, Torres, Tramandaí e Capão da Canoa.

Programa Gaúcho do Artesanato

O Programa Gaúcho do Artesanato incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio à comercialização. Entre os destaques do programa em 2020 está a 1ª Exposição Virtual de Produtos de Artesanato do RS, que ocorreu de 8 de setembro a 26 de dezembro de 2020 e foi dividida em quatro campanhas: Tradição Gaúcha, Dia das Crianças, Dia da Consciência Negra e Festejo Natalino.

Ao todo, o projeto teve a participação de 754 artesãos e 655 microempreendedores, totalizando 1.385 inscritos.

A programação contou ainda com um webinário que teve 4.047 visualizações no YouTube e 564, no Facebook.

Ainda no ano passado foi possibilitado aos artesãos renovarem a Carteira de Artesão do programa pela internet. Atualmente, há 57.695 artesãos ativos.

O PGA possibilita aos artesãos participar de exposições e feiras para comercialização dos seus produtos, como a 6ª Artesul, feira realizada de 14 a 19 de dezembro, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre. O evento contabilizou a comercialização de 6.942 peças artesanais, que somaram R$ 203.781 em vendas.

Os artesãos cadastrados no programa também forneceram 469 máscaras de tecido para os servidores das Agências FGTAS/Sine e 165 para a Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo), e um grupo de artesãos de Guaíba, Esteio, Porto Alegre, Campo Bom e Sapiranga denominado Corrente do Bem produziu e doou 300 máscaras para crianças atendidas pelo Instituto do Câncer Infantil. Outro grupo da Casa do Artesão de Alegrete doou mais de 100 máscaras para trabalhadores de limpeza urbana, coleta, iluminação pública e cemitério do município.

Vida Centro Humanístico

O Vida Centro Humanístico, sediado na Zona Norte de Porto Alegre, engloba um espaço de cidadania que reúne ações de saúde, trabalho, lazer, educação, esporte e cultura.

Alunos do curso de customização de roupas do Centro da Juventude Rubem Berta trocaram a produção de peças novas pela confecção de máscaras para familiares, integrantes da Brigada Militar e entidades assistenciais. A Fundação Maçônica Educacional e o Clube de Mães Jardim da Colina entregaram cestas básicas para famílias de imigrantes e vítimas de violência doméstica.

FGTAS

A Fundação e a Stas coordenam o programa RS Trabalho, Emprego e Renda – RS TER, lançado em dezembro, com foco na capacitação das pessoas para a gestão dos seus negócios e na geração de trabalho, emprego e renda por meio do fomento ao empreendedorismo, a criação e/ou sustentabilidade de negócios embrionários, micro e pequenas empresas.

Outro destaque de 2020, foi a realização de investimentos para garantir a segurança e preservar a saúde dos servidores e dos usuários que buscam atendimento nas Agências FGTAS/Sine. Entre as medidas adotadas está a aquisição de 401 acrílicos de proteção para os guichês de atendimento; fornecimento de álcool gel, papel toalha, protetores faciais adquiridos na compra coletiva de EPIs realizada pelo Estado, via Celic, e máscaras de tecido produzidas por artesãos cadastrados no PGA. Também foi firmada parceria com o Exército Brasileiro para a higienização das unidades.

