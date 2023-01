Grêmio “Fica quase impossível jogar nesse campo”, diz Renato Portaluppi após vitória contra o São José

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Renato criticou muito o gramado sintético do estádio Francisco Novelletto Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato criticou muito o gramado sintético do estádio Francisco Novelletto. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A vitória do Grêmio diante do São José, por 1 a 0, no último domingo (29), não foi o único assunto no estádio Francisco Novelletto. O gramado sintético foi alvo de muitas críticas do comandante gremista e pediu inclusive para que seja repensado o uso para jogos profissionais.

Renato não quis criticar o São José, elogiou o clube da Zona Norte de Porto Alegre, mas reclamou das condições do gramado. No intervalo da partida, o treinador orientou os seus jogadores para que não ficassem trocando passes e sim o jogo mais direto, evitando perder a bola.

“Não é fácil jogar neste campo. Realmente é uma coisa que a gente precisa repensar com o passar do tempo. Não é nem criticar o São José, um belo clube e bela torcida. Mas para o profissional fica quase impossível jogar nesse campo”, disse Renato.

O técnico gremista ainda explicou, por exemplo, que Suárez já havia combinado a liberação neste jogo por não gostar de jogar no piso artificial.

“Suárez tem 36 anos, ele tinha uma situação combinada com a diretoria, com o presidente, que neste final de semana iria para o Uruguai resolver questões particulares. E me falou que não gostaria de jogar no gramado sintético”, disse o treinador.

