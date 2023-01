Inter Inter se reapresenta após vitória no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Titulares na vitória contra o São Luiz ficaram na academia realizando atividades físicas e regenerativas.

Após a vitória diante do São Luiz, o Inter se reapresentou nesta segunda-feira (30). O técnico Mano Menezes fez um coletivo entre a equipe reserva e os jogadores que não foram relacionados para a partida do último sábado (28).

Alemão, Gabriel Baralhas e John foram as novidades do treinamento. O volante, recém chegado, participou das atividades ligadas a construção das jogadas. Tanto Baralhas quanto John aguardam a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficarem à disposição de Mano.

Quem atuou no jogo contra o time de Ijuí ficou na academia realizando atividades físicas e regenerativas. Renê, Alan Patrick, Pedro Henrique e Mauricio apareceram para observar a atividade dos companheiros.

O próximo duelo do Colorado no Gauchão está marcado para quinta-feira (2), às 16h30min, contra o Ypiranga de Erechim, no estádio Beira-Rio, pela quarta rodada. Com cinco pontos, a equipe de Mano está na terceira posição na tabela de classificação.

